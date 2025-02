Capo Vaticano e accesso a Grotticelle: il Consiglio di Stato conferma le demolizioni delle opere abusive

I giudici amministrativi respingono due ricorsi contro l’abbattimento di costruzioni presenti su una strada che conduce a un parcheggio pubblico del Comune di Ricadi e ad una delle spiagge più conosciute in Calabria dove da anni è in parte impossibile accedere

Capitolo chiuso, dopo ricorsi e controricorsi, per una vicenda che si trascina da anni ed impedisce di fatto a residenti e turisti il libero accesso (almeno per uno degli ingressi) ad una delle principali spiagge di Capo Vaticano – quella di Grotticelle –, località turistica del comune di Ricadi tra le più note in Calabria. Il Consiglio di Stato, con due distinte sentenze – identiche però nel contenuto – ha infatti respinto i ricorsi di Francesca Corrarello e della Daisy srl (rappresentata dal figlio della Corrarello), che gestisce il villaggio Eden, in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato nel 2007 con la Corrarello, proprietaria del villaggio. I due ricorrenti avevano impugnato le sentenze del Tar di Catanzaro confermative delle ordinanze di sgombero con le quali il Comune di Ricadi (difeso dall’avvocato Domenico Colaci) ha disposto il rilascio delle aree pubbliche occupate dalle strutture del villaggio Eden e la demolizione di un muro divisorio ritenuto abusivo.

In particolare, i due ricorrenti (assistiti dagli avvocati Tommaso Marvasi, Francesco Cardone e Federico Tedeschini) avevano chiesto ai giudici amministrativi l’annullamento dell’ordinanza di rilascio dell’immobile e di demolizione di opere abusive adottata dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ricadi il 24 maggio 2023 ed anche l’ordinanza del 5 luglio 2013 del Comune di Ricadi avente ad oggetto l’acquisizione di bene interessato ai lavori di costruzione della strada diretta al parcheggio pubblico e ad un’area verde in località Grotticelle. Con tale ultima ordinanza l’ente ha ordinato di acquisire al patrimonio del Comune di Ricadi alcuni beni immobili. Da ricordare poi che con le due ordinanze del 2013 (numeri 41 e 53), il Comune di Ricadi ha disposto l’acquisizione “sanante” di alcuni terreni di proprietà all’epoca della Capo Vaticano srl.

Il Tar aveva già stabilito che Francesca Corrarello “non essendo proprietaria dei suoli interessati dalla vicenda acquisitiva, né comunque titolare di un diritto reale sugli stessi suoli, non è direttamente incisa dall’esercizio del potere ablatorio, sicché non ha titolo alcuno per lamentare violazioni normative”. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 2017 – confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel 2021 e, infine, divenuta res iudicata a seguito dell’ordinanza n. 19616/2022 della Corte di Cassazione – ha infatti rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione formulata dalla Corrarello.

Il Consiglio di Stato

Il cancello del villaggio Eden che impedisce di raggiungere la spiaggia e il parcheggio pubblico

“Le aree per cui è causa, nonostante le suggestive, ma non persuasive, deduzioni dell’appellante da ultimo nella memoria di replica depositata il 23 dicembre 2024, sono – sottolineano i giudici del Consiglio di Stato in sentenza – ormai incontestabilmente pubbliche e poste a ridosso della spiaggia di Capo Vaticano e su di esse il Comune ha realizzato un’area di parcheggio per tanti anni liberamente utilizzata dalla collettività”.

Francesca Corrarello è quindi per i giudici amministrativi di primo e secondo grado la reale destinataria dell’ordinanza di rilascio e demolizione emessa dal Comune di Ricadi essendo “l’incontestata proprietaria del villaggio Eden le cui strutture hanno abusivamente occupato l’area pubblica”. Da qui la conferma delle sentenze del Tar da parte del Consiglio di Stato e la condanna della Daisy srl e di Francesca Corrarello a rifondere in favore del Comune di Ricadi (difeso dall’avvocato Domenico Colaci) le spese del grado di giudizio liquidate in quattromila euro a testa, oltre gli accessori come per legge.

Spetterà ora al Comune di Ricadi dare esecuzione alle due sentenze del Consiglio di Stato restituendo finalmente a residenti e turisti la possibilità di poter accedere al pubblico parcheggio ed alla pubblica spiaggia di Grotticelle anche dalla strada del villaggio Eden.

