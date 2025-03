Incendio a Tropea, in fiamme i mezzi della ditta della raccolta rifiuti e uno scuolabus: non si esclude nessuna pista

Attualmente in corso le operazioni di spegnimento di ultimi focolai e di messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza

Paura nella notte a Tropea per un grosso incendio divampato all’interno dell’area ecologica di Barricello dove la ditta Muraca Srl, che si occupa della raccolta rifiuti, lascia i propri mezzi . Sono diversi i camion che sono stati distrutti dalle fiamme del rogo che è partito intorno alle 23 di ieri sera: 8 automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, un automezzo spazzatrice e uno scuolabus andati completamente distrutti. Nei video e nelle foto ricevute sono visibilissime le fiamme che si sono alzate alte sopra il deposito.

Attualmente in corso le operazioni di spegnimento di ultimi focolai e di messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.