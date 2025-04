Il nostro nuovo sondaggio: vi piace piazza Santa Maria dopo i lavori di rigenerazione urbana? – VIDEO

Non c’è solo la nuova piazza Municipio ad animare il dibattito cittadino sui lavori finanziati con il Pnrr. L’altra piazza dove l’intervento di rigenerazione urbana è terminato, restituendo alla città uno dei suoi luoghi più identitari, è quella di Santa Maria (come la chiamano i vibonesi) o piazza Luigi Razza, come riporta la toponomastica. Forse più di piazza Municipio, la riqualificazione questo angolo di città che separa corso Vittorio Emanuele III da via Enrico Gagliardi è stata accompagnata da infuocate polemiche. Mentre nel corso del 2023 e 2024 i lavori andavano avanti, alcuni dislivelli riscontrati da pedoni e commercianti della zona hanno sollevato numerose perplessità, tanto che alla fine si è resa necessaria una variante in corso d’opera per mettere a tacere le critiche, che anche questa volta hanno visto il Comune in prima fila. Perché, anche in questo caso, l’amministrazione in carica in diverse occasioni ha preso le distanze dal progetto elaborato da quella precedente, limitandosi a portare a termine un lavoro iniziato da altri. Ma questa, ormai, è acqua passata. Ora c’è una “nuova” piazza che fa parte della città.

C’è chi, anche in questo caso, sostiene che sia stato snaturato un luogo storico con una riconfigurazione troppo moderna e chi, invece, apprezza il risultato finale. Ma c’è anche chi chiede più tempo per decidere, dovendosi abituare al nuovo spazio. Come per piazza Municipio, quindi, abbiamo organizzato un sondaggio per dare forma numerica a queste opinioni. Che ne pensano i vibonesi della nuova piazza Santa Maria? Partecipate e fatecelo sapere.