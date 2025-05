Dietro all’omicidio di Lamezia 10 anni di disperazione: continue richieste di denaro e una condanna per estorsione

Continue richieste di denaro, una condanna definitiva, dieci anni, fa per estorsione nei confronti dei genitori e disturbi psichiatrici già diagnosticati. L’antefatto dell’omicidio di Bruno Di Cello, 30 anni, avvenuto ieri mattina a Lamezia Terme, per mano del proprio padre, Francesco Di Cello, 64 anni, è drammatico. Un contesto di disperazione che si protraeva da oltre un decennio.

La denuncia per estorsione e la condanna

I genitori avevano già denunciato il ragazzo per le sue continue e violente richieste di denaro. Ne era scaturito un processo che era terminato con la condanna per estorsione di Bruno Di Cello. In quel contesto erano emersi anche i problemi psichiatrici del giovane che da qualche anno, infatti, percepiva una piccola pensione di invalidità anche se le sue velleità erano quelle di diventare un fashion blogger e un modello.

Secondo quanto emerso, la vittima soffriva anche di ludopatia e le richieste di denaro, nonostante la condanna, non si sarebbero mai fermate, sempre più pressanti e minacciose. Una condizione che avrebbe portato alla depressione lo stesso padre.