Mileto, furto con scasso in una casa. Indagano i carabinieri

Topi d’appartamento nell’area del parco urbano. Presa di mira la casa di un professionista, in quel momento disabitata

Furto con scasso a Mileto. Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Francesco Rossi, zona densamente abitata nei pressi del parco urbano ex foro Boario. I topi d’appartamento hanno preso di mira la casa del 56enne F. S. Approfittando del fatto che a quell’ora nessuno dei componenti della famiglia si trovasse nell’abitazione, i malviventi si sono intrufolati al suo interno forzando il portone principale con un piede di porco e, “armati” di flessibile, hanno aperto la cassaforte del professionista miletese trafugando soldi, gioielli e quant’altro di valore era custodito al suo interno e dandosi successivamente alla fuga. Un’azione pianificata con cura, molto probabilmente portata a compimento da professionisti. Il valore della refurtiva ammonterebbe a circa 25 mila euro.



Ad accorgersi dell’accaduto è stata in serata la moglie di F. S., di ritorno a casa. Allertati dalla stessa vittima, sul posto sono subito accorsi i militari dell’Arma della locale stazione dei carabinieri guidata dal maresciallo Clelia Picascia. A fare i rilievi del caso, sono giunti anche gli uomini della Scientifica. Per cercare di individuare gli artefici del grave atto, gli inquirenti stanno vagliando anche le immagini delle numerose telecamere a circuito chiuso installate all’esterno di abitazioni della zona.