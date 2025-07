Rinascita Scott: rideterminazione della pena per un presunto esponente del clan Pardea

Passa ad una pena di 10 anni Michele Dominello, 34 anni, di Vibo Valentia, la cui precedente condanna a 14 anni e 6 mesi di reclusione era stata annullata nel maggio scorso con rinvio ad opera della Cassazione nell’ambito del troncone in abbreviato del maxiprocesso Rinascita Scott. La Procura generale di Catanzaro dopo il verdetto della Cassazione aveva provvisoriamente chiesto l’esecuzione per Dominello di una pena pari a 11 anni e 4 mesi. Su opposizione del difensore – l’avvocato Diego Brancia – si è quindi passati ad una pena di 10 anni da scontare dopo l’esclusione dell’aggravante del finanziamento illecito delle attività delittuose (comma 6 del 416-bis cp) deciso dalla Cassazione in sede di annullamento senza rinvio sul punto. In primo e secondo grado Michele Dominello era stato condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa (clan Pardea, detti “Ranisi”, di Vibo Valentia). Risponde anche di due estorsioni aggravate e della detenzione di armi. Il nuovo processo di secondo grado, dopo l’annullamento con rinvio ad opera della Cassazione, deve ancora essere fissato.