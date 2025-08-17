Il favoloso yacht dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta si staglia al largo di Tropea – VIDEO

Il miliardario Usa è un famoso personaggio televisivo e rappresenta gli Stati Uniti in Italia e a San Marino. Ecco dove è andato una volta sbarcato

«L’americano Tilman Fertitta, diventato di recente ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, è stato avvistato al largo del mare di Tropea, a bordo del suo lussuoso superyacht chiamato Boardwalk». La notizia corre sui social e la pagina “Tropea Social” pubblica anche una foto, quella che mettiamo in copertina.

A conferma, anche un video, che ci ha mandato un nostro lettore, nel quale si percepisce appieno il lusso dell’imbarcazione all’ancora al largo di Tropea.

«Tilman J. Fertitta – si legge sulla pagina web dell’ambasciata statunitense in Italia – è ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino. Ha presentato le sue credenziali al Presidente Sergio Mattarella il 6 maggio 2025. L’ambasciatore, nato a Galveston, Texas, e vissuto per tutta la vita a Houston, Texas, è un uomo d’affari miliardario americano, personaggio televisivo, autore di best-seller del New York Times e proprietario di squadre sportive professionistiche».

Il Boardwalk è una delle piu’ belle imbarcazioni costruite dal 2010 ad oggi. È stato comprato dall’imprenditore americano Tilman Fertita per 40 milioni di dollari. È lungo quasi 50 metri e può raggiungere i 24 nodi di velocita’ massima. Lo yacht dispone di 3 ponti, una cucina professionale, 12 camere da letto, 15 bagni, e grandi saloni e anche una piattaforma per l’atterraggio dell’elicottero privato.

Feritta è sbarcato a Tropea per una passeggiata e un immancabile gelato. Tra le tappe dell’ambasciatore, anche il Carbone Cocktail Bar. La visita è stata celebrata con foto e post social per l’occasione.