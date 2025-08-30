sabato,Agosto 30 2025

Regionali, Tridico a Perfidia: «Questo è il Papeete di Occhiuto, vinceremo e istituiremo il reddito di dignità»

Nella prima puntata della nuova stagione del talk politico di LaC Tv, Antonella Grippo ha intervistato il candidato del centrosinistra che ha glissato quando gli è stato chiesto se in caso di sconfitta tornerà al Parlamento europeo o guiderà l'opposizione in Consiglio: «Perdere non è un’opzione»

Redazione -
Regionali, Tridico a Perfidia: «Questo è il Papeete di Occhiuto, vinceremo e istituiremo il reddito di dignità»

Partenza con il botto per il nuovo ciclo di Perfidia, il talk di approfondimento politico condotto da Antonella Grippo su LaC Tv. Nel corso della prima puntata, l’intervista a Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e attuale capo delegazione al Parlamento Europeo del Movimento 5 Stelle, che tenta la scalata alla Cittadella per conto del centrosinistra, contro Roberto Occhiuto.

Il candidato alla presidenza della Regione non si è sottratto alle pungenti domande della Grippo, la quale si è fatta “portavoce” delle principali critiche che gli avversari politici e certa stampa hanno rivolto all’economista di Scala Coeli, e ha dribblato con un misto di scaramanzia e convinzione nei propri mezzi “la cattiveria per eccellenza”, ovvero l’interrogativo su cosa farà il parlamentare europeo in caso di sconfitta alle regionali. Tornerà a Bruxelles o siederà all’opposizione? Il diretto interessato ha tagliato corto, bollando la sconfitta come una ipotesi non percorribile.

«Le do una notizia, noi vinceremo e io sarò il presidente della Regione Calabria. Noi vinceremo veramente – ha incalzato – se io ho scelto di fare questa battaglia è per il riscatto della regione e per la primavera che questa regione aspetta da una vita, a differenza del Sud di altre regioni che hanno vissuto stagioni di sviluppo come la Puglia e la Campania, la Calabria non ha visto niente. Io mi candido per vincere» – ha chiosato.

Altro tema caldo che ha scatenato gli oppositori di Tridico negli ultimi giorni è stata la proposta sul Reddito di dignità, una sorta di reddito di cittadinanza in salsa calabrese, irrealizzabile e propagandistica” secondo il centrodestra. Grippo è andata fino in fondo: «È solo propaganda oppure è una misura realizzabile? E soprattutto, dove prenderà le risorse? ».

«È una proposta molto seria – ha replicato Tridico – che si basa sulle condizioni reali della nostra regione. La riforma della Meloni sul reddito di cittadinanza ha fatto una operazione: ha creato poveri di serie A e poveri di serie B. Il reddito di cittadinanza in Calabria serviva 199mila beneficiari, oggi l’assegno di inclusione rivolto a minori, persone con disabilità e anziani, riguarda 160mila persone. Ventimila persone hanno anche lo strumento di formazione-lavoro, si tratta di una parte residuale, i cosiddetti “occupabili”, quelli che la Meloni dice che devono andare a lavorare, ma un occupabile, al mio paese, finché non trova lavoro, muore di fame. Quelle persone che sono occupabili, che possono e devono andare a lavoro, devono comunque avere un reddito e sarà il reddito di dignità».

«C’è chi dice che non ci sono le coperture nemmeno con i fondi europei e qualora ci fossero sono vincolati da procedure molto restrittive», ha evidenziato Grippo.

«Lo abbiamo fatto in Puglia e lo stiamo facendo in Sardegna – ha replicato Tridico. – Lo ha fatto anche Zaia in Veneto addirittura prevedendo risorse aggiuntive. I fondi ci sono e sono legati alle politiche attive che l’Ue promuove e devono essere fortemente ancorate alle politiche di inclusione. Si trovano nel Fondo sociale europeo e nei fondi che l’Ue destina alla formazione e all’inclusione attiva perché, diversamente, avremo persone occupabili ma che muoiono di fame».
Continua a leggere l’intervista su LaC News24

Leggi anche ⬇️

Redazione

Articoli correlati

top