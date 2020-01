“Rimpiazzo”: due finanzieri in forza a Vibo indagati nell’inchiesta antimafia

Avrebbero favorito Raffaele Moscato e rivelato notizie riservate su imminenti arresti al clan Tripodi

Ci sono anche due finanzieri fra i 57 indagati raggiunti da avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani condotta dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Si tratta di Giovanni Tinelli, 43 anni, di Trieste, appuntato della Guardia di finanza in servizio a Vibo e di Mariano Natoli, 51 anni, di Termini Imerese, anche lui finanziere in forza al Reparto operativo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia con mansioni di addetto alla sala operativa del comando provinciale di Vibo Valentia.



Giovanni Tinelli è accusato di favoreggiamento personale aggravato dalle finalità mafiose per aver omesso di denunciare Raffaele Moscato (dal 2015 collaboratore di giustizia) per la cessione di cocaina, pur essendovi tenuto in quanto agente di polizia giudiziaria (appuntato della Guardia di finanza in servizio a Vibo) aiutando così Moscato, fra il 2009 ed il 2011 a sottrarsi alle ricerche.



Mariano Natoli è invece accusato di aver violato i propri doveri d’ufficio rivelando a Giovanni Aracri l’imminente esecuzione nei confronti di quest’ultimo dell’ordinanza di custodia cautelare relativa all’operazione “Lybra” contro il clan Tripodi di Portosalvo. Oltre alla rivelazione di segreto d’ufficio (aggravato dalle finalità mafiose), a Mariano Natoli viene contestato anche il reato di favoreggiamento personale aggravato dalle finalità mafiose e altra rivelazione del segreto d’ufficio (con la medesima aggravante) per aver rivelato notizie riservate anche ad Orazio Mantino di Vibo Marina in relazione all’operazione “Lybra”.



I due finanzieri indagati avranno ora venti giorni di tempo per chiedere al pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, di essere interrogati, e presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali.

