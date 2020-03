Da Vibo a Serra senza un valido motivo, tre denunce della Polizia

Sono state fermate dagli agenti ma non avevano l’autocertificazione e non hanno giustificato la loro presenza fuori dal Comune di residenza

Tre persone sono state denunciate a piede libero per inosservanza del provvedimento ministeriale che vieta di uscire dal proprio Comune se non per casi di necessità comprovata. Il fatto è avvenuto ieri a Serra San Bruno, dove i poliziotti della Squadra Volante hanno identificato tre persone residenti a Vibo Valentia che, dopo l’identificazione, sono risultate sprovviste dell’autocertificazione prevista dalla direttiva ministeriale per l’attuazione del Dpcm 8 marzo 2020, richiamato dal successivo del 9 marzo, e non hanno opposto agli operatori nessuna delle condizioni giustificative.