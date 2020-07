Sparatoria a Vibo Valentia, ferito un imprenditore

Indagini da parte della polizia per risalire all’autore che ha esploso un colpo d’arma da fuoco in contrada Levrisi

Indagini a tutto campo da parte della polizia per far luce sul ferimento di un imprenditore di 49 anni, attivo nel campo del movimento terra e titolare della Edil Purita a Ionadi, colpito ad un orecchio da un colpo d’arma da fuoco in contrada Levrisi nella zona industriale di Vibo Valentia, non lontano dal centro commerciale e dalla statale 18. Sul posto per soccorrere il ferito si sono portati i sanitari del 118 con un’ambulanza. La Squadra Volante sta invece cercando di fare luce sulla sparatoria non escludendo possibili dissidi di natura familiare.