Tragedia nelle campagne di Francica, muore schiacciato dal trattore cingolato

L’incidente in località Mutari, inutili i soccorsi del 118 e dell’eliambulanza. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Vittima un 50enne del luogo

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

È rimasto schiacciato dal trattore cingolato che stava conducendo in un terreno di località Mutari, nel comune di Francica, ed è deceduto sul colpo. È morto così, questa mattina, S. A. M., 50 anni, agricoltore del luogo, che si era recato di buonora in un fondo di sua proprietà per effettuare dei lavori. Poco prima delle 7.30 la tragedia. Rapidi i soccorsi, allertati dai presenti, ma purtroppo inutili. Il personale del 118 e dell’eliambulanza del Suem avvertita nell’immediatezza del fatto, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Sul posto per agevolare le operazioni di soccorso e rimuovere il mezzo si sono recati i vigili del fuoco del Comando provinciale, muniti di autogru, affiancati dai carabinieri per i necessari rilievi. Sul posto è atteso il medico legale.