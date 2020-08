Guidava con una patente falsa, una denuncia a Vibo

Sottoposto a controllo dagli agenti di polizia, un cittadino rumeno residente in città ha esibito un documento palesemente contraffatto

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha deferito all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato ex art. 489 c.p. (uso di atto falso) un cittadino di nazionalità rumena residente a Vibo. L’uomo, che circolava alla guida della propria autovettura, è stato fermato per controllo dall’equipaggio di una volante ed ha esibito agli agenti una patente di guida palesemente contraffatta. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che il conducente era privo di autorizzazione amministrativa alla conduzione di veicoli, poiché mai conseguita. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente per guida senza patente; il documento di guida è stato sequestrato e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.