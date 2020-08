Rapina alle Poste di Nicotera Marina, malviventi si danno alla fuga in moto

In due, con addosso caschi integrali e armati di pistola, sono riusciti ad impossessarsi solo di poche centinaia di euro. Indagano i carabinieri

Una rapina è stata messa a segno da ignoti malviventi questa mattina all’ufficio postale di Nicotera Marina, attualmente ospitato in un container per via dei lavori che interessano la sede. I rapinatori, con il volto travisato da caschi integrali e armati di pistola, nell’impossibilità di attingere al contenuto della cassaforte, protetta da un dispositivo di sicurezza, si sono fatti consegnare dagli addetti i contanti presenti in cassa, riuscendo ad impossessarsi di poche centinaia di euro. Quindi si sono allontanati a bordo di una moto che si è dileguata, secondo quanto è stato possibile apprendere, in direzione Rosarno a gran velocità. Sul posto per avviare le indagini sono sopraggiunti i carabinieri della locale Stazione che si avvarranno ora anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di risalire agli autori della rapina.