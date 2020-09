Incidente stradale a Mesiano, tre auto coinvolte e un ferito

A causa dei traumi riportati una donna ha dovuto fare ricorso alle cure del 118 ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto i carabinieri

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi a Mesiano, lungo la provinciale n. 17 che collega Vibo a Tropea, in pieno centro abitato. Ad avere la peggio una donna di Paravati, 52 anni, che viaggiava a bordo di una Dacia, e che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del 118 a causa dei traumi riportati nell’impatto. Trasportata in ospedale dai soccorritori, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Disagi alla circolazione stradale che ha subito rallentamenti.