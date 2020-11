Coronavirus, positivo un tecnico informatico in servizio al Tribunale di Vibo

Dopo il contagio registrato tra i componenti dell’Unep del nuovo Palazzo di giustizia, un secondo caso riguarda la sede di corso Umberto I. Sanificazione anticipata ad oggi in entrambi i siti

C’è un secondo caso di positività al Covid-19 tra gli operatori degli uffici giudiziari di Vibo Valentia. Dopo il caso registrato tra i componenti dell’Ufficio notificazioni, esecuzione e protesti (Unep) del Tribunale nuovo, arriva la notizia del contagio di un tecnico informatico in servizio al Tribunale vecchio, sito su corso Umberto I. Circostanza che ha determinato l’anticipo delle operazioni di sanificazione di entrambe le sedi giudiziarie alla giornata di oggi. Operazioni tuttora in corso e che verosimilmente si protrarranno anche nella giornata di domani, determinando l’interdizione all’accesso in entrambi i Tribunali.