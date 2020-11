Paravati, distrutto a colpi di pietra il bancomat delle Poste

Il responsabile, in evidente stato confusionale, è stato individuato e portato in caserma dai carabinieri

Attimi di panico questa mattina a Paravati. Un uomo in evidente stato confusionale, intorno alle ore 9, ha preso a sassate lo sportello Postamat dell’Ufficio postale situato in pieno centro cittadino, di fronte alla chiesa matrice di Santa Maria degli Angeli, mandando in frantumi il vetro e danneggiando irrimediabilmente l’erogatore automatico. Allertati dal personale in servizio all’interno della struttura e dai presenti in loco (nell’Ufficio postale da oggi sono in corso i pagamenti mensili degli stipendi e delle pensioni), sul posto sono prontamente intervenuti i militari della Stazione dei carabinieri di Mileto, i quali hanno provveduto a portare in caserma l’uomo.