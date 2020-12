Sanità, Longo invia a Spirlì l’elenco dei nuovi commissari: nomi

Alla guida dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, indicata Maria Bernardi. La giunta però sarebbe pronta a respingere la proposta

La nota contenente i sette nomi degli aspiranti commissari straordinari da insediare alla guida delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi è stata inoltrata nelle scorse ore al decimo piano della Cittadella. Il commissario ad acta, Guido Longo, è infatti riuscito a chiudere il cerchio dopo giorni trascorsi a cercare di individuare professionisti per sostituire gli attuali assetti aziendali. Per l’Asp di Vibo Valentia, proposta Maria Bernardi.

I commissari indicati

La quadra è stata trovata solo in giornata con la stesura di una rosa di nomi che è stata inviata al presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, per ottenere la condivisione sui nomi, così come previsto dal decreto Calabria. La comunicazione contempla sette manager per altrettante aziende; in particolare, in qualità di commissario straordinario dell’azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro è stato individuato Giuseppe Giuliano, alla guida dell’azienda ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio Francesco Procopio, alla guida dell’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Maria Bernardi, per l’azienda sanitaria provinciale di Crotone è stato individuato Domenico Sperlì, per l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza Vincenzo La Regina, per l’azienda ospedaliera di Cosenza Isabella Mastrobuono mentre ai vertici dell’azienda ospedaliera di Reggio Calabria resta confermata Jole Fantozzi. Restano escluse l’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e l’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro sciolte per infiltrazioni mafiose e attualmente rette da commissioni prefettizie.

La posizione di Spirlì

Questa la rosa di nomi trasmessa in giornata al presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, il quale sembra però essere orientato a rifiutare ogni interlocuzione.

La giunta nel pomeriggio di ieri ha infatti avuto un incontro apposito per decidere la posizione da assumere che si è conclusa però con la scelta di respingere la proposta del commissario ad acta, Guido Longo. La decisione sarebbe motivata dal dissenso rispetto al mancato coinvolgimento dei componenti della giunta nella scelta dei commissari straordinari limitata alla sola trasmissione della rosa dei nomi. Inoltre, altre obiezioni sarebbero state mosse sui curricula dei professionisti scelti, ritenuti in alcuni casi di basso profilo e non inseriti in alcun albo; neppure, infine, pescati tra i manager che avevano partecipato alla manifestazione d’interesse bandita dalla Regione Calabria per individuare i direttori generali. In tal caso la nomina dei commissari diverrà materia governativa e sarà il Consiglio dei Ministri a dover vagliare e, infine, bollinare la nomina dei nuovi commissari straordinari.

di Luana Costa