Covid, a Gerocarne 13 nuovi positivi per un totale di 71 casi attivi

La maggior parte dei contagi sono riferiti al già noto focolaio della frazione Sant’Angelo, dove si registrano anche sei guariti. Undici le persone in attesa dell’esito del tampone nel centro capoluogo

Viene costantemente monitorata la situazione relativa ai contagi da Covid-19 nel comune di Gerocarne. Un report è stato stilato a tal proposito dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vitaliano Papillo, dal quale si apprende che i casi attivi su tutto il territorio comunale sono al momento 71 cui si aggiungono 11 persone in attesa dell’esito del tampone.

Nel dettaglio i casi sono così suddivisi: Gerocarne capoluogo: 13 positivi al tampone molecolare, 0 positivi al tampone rapido e 11 in attesa esito tampone. Frazione Ariola: 0 positivi al tampone molecolare, 0 positivi al tampone rapido e 0 in attesa esito tampone. Frazione Ciano: 0 positivi al tampone molecolare, 0 positivi al tampone rapido e 0 in attesa esito tampone. Frazione Sant’Angelo: 58 positivi al tampone molecolare, 0 positivi al tampone rapido e 0 in attesa esito tampone. Tra i guariti vanno annoverati un residente di Gerocarne capoluogo e sei di Sant’Angelo.

«I concittadini positivi sono tutti in isolamento – spiega il Comune – e il loro stato di salute non desta preoccupazione. Si invita a mantenere alto il livello di allerta, a tutela della salute di tutta la comunità. Sarebbe un gravissimo errore abbassare la guardia proprio ora».