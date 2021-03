Discarica a Dinami, Comitato civico al sindaco: «Sarà lotta dura contro l’impianto»

Il gruppo si scaglia contro Gregorio Ciccone: «Il tentativo di tranquillizzare con belle frasi di circostanza la popolazione non sembra andato comunque a segno. Il malcontento serpeggia tra i cittadini»

Il gruppo si scaglia contro Gregorio Ciccone: «Il tentativo di tranquillizzare con belle frasi di circostanza la popolazione non sembra andato comunque a segno. Il malcontento serpeggia tra i cittadini»

Informazione pubblicitaria

È di nuovo allarme tra i cittadini di Dinami, preoccupati per la possibile realizzazione di un impianto trattamenti rifiuti con discarica nel proprio territorio. «La proposta del primo cittadino Gregorio Ciccone – scrive il Comitato civico pro Dinami – avanzata in sede Ato, sulla disponibilità ad accogliere la spazzatura nel proprio territorio, aveva provocato l’indignazione dell’ignara popolazione di Dinami. La strada verso la realizzazione della discarica segnerà un passo in avanti quando, nella seduta del 15 marzo dell’Ato 4 rifiuti, verrà discussa la “Proposta impiantistica e discarica a Dinami”».

Quella del Comitato è solo l’ultima di una serie di critiche alla costruzione dell’impianto di rifiuti che dovrebbe sorgere a Dinami. Nei mesi scorsi, sia l’ex sindaco Francesco Cavallaro, che il parlamentare del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, si sono espressi contro l’ipotesi della discarica.

Recentemente il sindaco di Dinami, spiegano i membri del Comitato, «aveva tranquillizzato con un comunicato la cittadinanza di avere “solo a cuore la salute dei cittadini, la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo del territorio, il benessere economico, la miglioria infrastrutturale e occupazionale”».

Il tentativo di tranquillizzare «con belle frasi di circostanza la popolazione non sembra andato comunque a segno. Il malcontento serpeggia tra i cittadini e nei gruppi organizzati come il Comitato civico Pro Dinami», che annuncia «una lotta dura e un’opposizione decisa».

«Già alcuni anni fa l’allora sindaco Ciccone aveva tentato di creare una discarica nello stesso posto ma ha dovuto fare marcia indietro per la decisa opposizione della cittadinanza. Appare del tutto ovvio che oggi tenta una rivalsa».