Nella struttura è avvenuta la deflagrazione che ha causato la morte del 48enne Yamnik Petra. Ancora in pericolo di vita la moglie Izidor e la figlia Ema di 10 anni. I titolari della struttura: «Il nostro primo pensiero va a loro. Non ci sono parole per descrivere questo dramma»

È stata una messa pontificale “particolare”, quella presieduta quest'oggi dal vescovo monsignor Attilio Nostro all'interno della basilica cattedrale di Mileto. Il sacro rito è stato celebrato nell'ambito della festa del compatrono San Fortunato Martire. “Svuotata” quest'anno delle iniziative civili - sospese dopo la morte di un uomo provocato dall'esplosione di una bombola del gas avvenuta lo scorso 25 agosto nel B&B Villa Mary - la celebrazione eucaristica si è tuttavia arricchita di ulteriori e più profondi significati, derivanti dalla partecipazione dei proprietari della struttura in cui tutto ciò si è verificato. A dimostrazione del fatto che questa tragedia immane ha segnato indelebilmente non una, ma due famiglie che oggi si ritrovano unite a Dio nella sofferenza e nella preghiera. Nell'incendio che ne è conseguito è rimasto coinvolto un intero nucleo di nazionalità slovena. Il 48enne Yamnik Cobolt Petra non ce l'ha fatta. La moglie 44enne Izidor e la figlia di 10 anni Ema, invece, stanno ancora oggi lottando disperatamente tra la vita e la morte presso i rispettivi Centri Grandi Ustionati di Catania e Bari.

Tra i momenti più significativi della celebrazione eucaristica, svoltasi oggi nella chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, la preghiera dei fedeli in cui è stato chiesto a Dio di intervenire: «per la famiglia colpita dalla grave tragedia avvenuta nella nostra comunità, affinché il Signore accolga nella sua misericordia il papà che ci ha lasciato, sostenga la mamma e la figlia che stanno lottando per la vita e doni la loro forza speranza e guarigione; per i loro familiari e per quanti sono nel dolore, perché il Signore sia loro vicino e li sostenga in questo momento così difficile; per i proprietari della struttura e per la loro famiglia, che stanno vivendo con grande dolore e sofferenza questi giorni: il Signore doni loro forza, serenità e coraggio e li sostenga nella prova». Infine, una preghiera anche «per tutti coloro che si sono prodigati nei soccorsi: i volontari, il personale sanitario, le forze dell'ordine ei vigili del fuoco: il Signore benedica il loro impegno, dia loro forza e li sostenga nel delicato servizio che stanno svolgendo a favore di chi soffre».

Al termine della santa messa, le parole rilasciate dai proprietari del B&B Villa Mary a Il Vibonese. «In questo momento drammatico - sottolineano - il nostro primo pensiero va alla famiglia slovena che è stata colpita da questa immane tragedia. Non ci sono parole per descrivere il dramma che stanno e che stiamo vivendo. L'unica cosa che possiamo dire è che esprimiamo massima solidarietà e vicinanza a loro e ai loro familiari. Nel contempo chiediamo a tutti di unirsi con noi in preghiera, per salvare la vita di questa mamma e di questa bambina. Principalmente c'è la vita di queste persone. Noi siamo con loro, e la nostra presenza oggi qui in chiesa vuole testimoniare anche questo. Uniamoci tutti insieme nelle preghiere per la loro salvezza, così come stiamo facendo noi tutti i giorni».