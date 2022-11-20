Il corpo del ragazzo non è stato ritrovato

Nel giorno del trentesimo compleanno di Francesco Vangeli, l’unità pastorale di Filandari in collaborazione con Libera Vibo Valentia ha organizzato una messa. Un momento per ricordare «i suoi sorrisi e la sua gioia di vivere», scrivono i promotori. La celebrazione si terrà il 22 novembre alle ore 18.00 presso la Chiesa Maria SS del Potere di Scaliti, frazione di Filandari. La scomparsa di Francesco risale a quattro anni fa. Era la sera del 9 ottobre del 2018 quando Francesco Vangeli, 26enne, uscì di casa senza fare mai più ritorno. Nonostante le ricerche e le indagini a tutto campo di lui nessuna traccia, né una tomba su cui la famiglia possa poggiare un fiore. [Continua in basso]

Per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Francesco sono finiti in carcere i fratelli Antonio e Giuseppe Prostamo, di San Giovanni di Mileto. Secondo la ricostruzione della Dda, Vangeli sarebbe stato colpito con un colpo d’arma da fuoco, rinchiuso in un sacco nero di plastica e gettato nel fiume Mesima ancora agonizzante, mentre la vettura ed il telefono cellulare sarebbero stati dati alle fiamme.

