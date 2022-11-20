Nel giorno del trentesimo compleanno di Francesco Vangeli, l’unità pastorale di Filandari in collaborazione con Libera Vibo Valentia ha organizzato una messa. Un momento per ricordare «i suoi sorrisi e la sua gioia di vivere», scrivono i promotori. La celebrazione si terrà il 22 novembre alle ore 18.00 presso la Chiesa Maria SS del Potere di Scaliti, frazione di Filandari. La scomparsa di Francesco risale a quattro anni fa. Era la sera del 9 ottobre del 2018 quando Francesco Vangeli, 26enne, uscì di casa senza fare mai più ritorno. Nonostante le ricerche e le indagini a tutto campo di lui nessuna traccia, né una tomba su cui la famiglia possa poggiare un fiore. [Continua in basso]

Per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Francesco sono finiti in carcere i fratelli Antonio e Giuseppe Prostamo, di San Giovanni di Mileto. Secondo la ricostruzione della Dda, Vangeli sarebbe stato colpito con un colpo d’arma da fuoco, rinchiuso in un sacco nero di plastica e gettato nel fiume Mesima ancora agonizzante, mentre la vettura ed il telefono cellulare sarebbero stati dati alle fiamme.

LEGGI ANCHE: Omicidio Vangeli nel Vibonese, condannato Antonio Prostamo

Omicidio Vangeli, i telefonini di vittima ed imputato agganciati dalla stessa cella telefonica