Un disagio diventato insostenibile, che per quattro lunghi mesi ha costretto cittadini e attività commerciali di Soriano Calabro a fare i conti con l'assenza d'acqua per almeno 8-10 ore al giorno. Una crisi idrica ciclica che si trascina da anni senza mai una soluzione definitiva, ma che nell'estate in corso ha raggiunto livelli critici, lasciando vaste zone del paese, in particolare quelle più alte a secco già dalle prime ore del pomeriggio.

Il lavoro della terna commissariale

La svolta per una delle problematiche più urgenti e delicate sul tavolo della terna commissariale (insediatasi lo scorso maggio e composta da Roberto Micucci, Sebastiano Tramontana e Sergio Raimondo) sembra però finalmente vicina.

A dare l'annuncio dell'imminente risoluzione sono stati gli stessi commissari straordinari: «Abbiamo dato mandato a una ditta esterna, fuori regione, l'incarico di fornire ciò che manca per sistemare la pompa idrica e il motore. Contiamo che in un paio di giorni tutto venga risolto».

L'intervento risolutivo sui componenti meccanici guasti potrebbe ripristinare il regolare flusso nelle abitazioni entro 48 ore, ponendo la parola fine a mesi di disagi continui per la comunità sorianese.