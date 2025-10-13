L’ente di competenza ha provveduto, nella mattinata di lunedì, ad eliminare la vegetazione spontanea che aveva parzialmente coperto la segnaletica verticale nei pressi dell’importante bivio di Vibo-Pizzo sulla Strada statale 18. La segnalazione, con cui si sollecitava un intervento, era stata inoltrata al nostro giornale da un lettore che faceva osservare come la crescita incontrollata della vegetazione, oltre ad impedire una regolare visibilità della cartellonistica stradale, costituiva anche un potenziale rischio per la sicurezza stradale.