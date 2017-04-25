Gli animali erano stati sottratti nel corso della notte ai legittimi proprietari. I malviventi provenivano tutti da Cinquefrondi

Non si arresta il fenomeno dell’abigeato nel Vibonese. Nel corso della notte tredici bovini sono stati infatti rubati in diverse campagne limitrofe al territorio comunale di Filogaso. I ladri, dopo aver caricato il bestiame su un camion, si sono quindi diretti lungo la strada che congiunge Vazzano a Soriano Calabro. Non avevano però messo in conto di trovarsi dinanzi ai carabinieri i quali, nel corso di un controllo del territorio, hanno fermato il mezzo e si sono subito resi conto di trovarsi dinanzi ad un vero e proprio raid all’interno di diverse stalle dove i malviventi avevano fatto razzia nelle stalle. L’autista del mezzo, Michele Ditto, 35 anni, è stato quindi fatto scendere e portato in caserma.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Vazzano, diretti dal maresciallo Vito Calisto, hanno consentito di denunciare in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia per il reato di furto aggravato Michele Ditto, 35 anni, di Polistena, Francesco Cuppari, 30 anni, di Anoia, Angelo Cuppari, 33 anni, di Anoia, e Fabio Gioffrè, 38 anni, di Cinquefrondi. Le altre tre persone viaggiavano a bordo di altro veicolo e faceva da staffetta all’autocarro fermato.

I bovini nel corso della mattinata sono stati riconsegnati dagli stessi carabinieri ai legittimi proprietari. L’abigeato nel Vibonese causa ogni anno ingenti danni agli allevatori, alimentando un mercato clandestino delle carni che le forze dell’ordine mirano a stroncare.