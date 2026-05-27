È stato prosciolto in Tribunale a Treviso. Davanti alla Corte d’Assise d’appello deve invece rispondere di omicidio preterintenzionale a seguito del decesso di Annamaria Sorrentino, avvenuto mentre erano in vacanza nel Vibonese

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato oggi la prescrizione nel procedimento per truffa assicurativa a carico di Antonio Paolo Foresta, già imputato a Catanzaro per omicidio preterintenzionale a seguito della morte della moglie, l'ex Miss Campania Annamaria Sorrentino, di Melito (Napoli), avvenuta il 18 agosto 2019.

A seguire la difesa è l'avvocato Fabrizio De Maio, penalista del foro di Lagonegro (Potenza) e legale di fiducia di Foresta, già impegnato nella difesa dell'uomo nel processo in corso davanti alla Corte d'Assise calabrese.

La donna, di 25 anni, morì due giorni dopo essere caduta dal balcone di una casa dove si trovava in vacanza con il marito, a Parghelia. Foresta ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo la propria estraneità ai fatti, mentre il processo prosegue davanti ai giudici calabresi.