Divieto di utilizzo per uso alimentare dell’acqua distribuita dall’acquedotto comunale di Cessaniti. E’ quanto dispone un’apposita ordinanza emanata dal sindaco, Enrico Sorrentino, dopo la nota inviata agli uffici del Municipio dalla Delvit Chimica, ditta incaricata dal Comune per il controllo dell’acqua potabile immessa in rete. I risultati di prova e delle analisi hanno rilevato la presenza nell’acqua di coliformi, escherichia coli ed enterococchi. Nelle more di ulteriori analisi e dei necessari interventi di controllo da parte della ditta incaricata della gestione del servizio è quindi scattato il divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare. Il divieto interessa l’intero paese di Cessaniti e le frazioni di San Marco e San Cono. L’ordinanza è stata affissa in tutti gli esercizi pubblici della zona al fine di garantirne una maggiore pubblicità possibile tra la popolazione.