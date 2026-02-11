Acqua non potabile a Tropea. Lo rende noto il Comune della Perla del Tirreno tramite un’ordinanza a firma della triade commissariale Turco, Micucci e Calenda.

In particolare, nell’atto si fa presente che lo scorso 9 febbraio sono stati prelevati dal personale ispettivo dell’Asp di Vibo Valentia campioni di acqua destinati al consumo umano rispettivamente presso Fontana pubblica Largo Mercato e in via Campo di Sotto. A seguito delle verifiche, l’Arpacal ha comunicato l’esito non regolamentare delle analisi effettuate.

I dettagli dell’ordinanza

Da qui l’avviso da parte dell’Azienda sanitaria, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, di provvedere con urgenza a vietare l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, ovvero: uso alimentare, l’igiene della persona, igiene orale, lavaggio oggetti per l’infanzia, il lavaggio e la preparazione degli alimenti.

Il divieto di utilizzare l’acqua per scopi potabili interessa l’intera rete idrica comunale in attesa che si svolgano accertamenti e interventi utili al ripristino della qualità dell’acqua.