Il giudice dopo la convalida dispone l’obbligo di firma. Feriti due militari dell’Arma che sono dovuti ricorrere alle cure dei medici. Salvatore Emmanuele non nuovo ad episodi del genere

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con queste accuse i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno tratto in arresto Salvatore Emmanuele, 27 anni, di Gerocarne, e Vincenzo Primerano, 27 anni, di Soriano Calabro. Nel corso di una visita in un’azienda della zona per la notifica di un atto, i carabinieri hanno trovato nella ditta Salvatore Emmanuele, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Gerocarne. Alla richiesta di spiegazioni sulla sua presenza a Soriano, Salvatore Emmanuele ha aggredito due carabinieri, spalleggiato da Vincenzo Primerano. I militari dell’Arma hanno riportato lesioni al viso ed alle braccia e per loro si è reso necessario il ricorso alle cure mediche. Portati in caserma, Salvatore Emmanuele e Vincenzo Primerano sono stati dichiarati in arresto. Il giudice del Tribunale di Vibo – dove sono comparsi per il giudizio con rito direttissimo – ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.



Salvatore Emmanuele è un volto noto alle cronache ed alle forze dell’ordine: nel settembre scorso è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia a 4 anni di carcere nell’operazione antimafia “Black Widows”. Nel gennaio scorso, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale alla quale è sottoposto. Al fine di agevolare la fuga del proprio fratello Giovanni Emmanuele – che si era dato alla latitanza nel novembre dello scorso anno per sfuggire ad una condanna a 7 anni e 8 mesi per spaccio di stupefacenti – , Salvatore Emmanuele si era scagliato contro i carabinieri. Nel settembre del 2018 Salvatore Emmanuele è stato condannato ad un anno e quattro mesi anche per spaccio di marijuana e hashish, mentre nel novembre 2019 è stato arrestato per la detenzione di armi.

Vincenzo Primerano, invece, incensurato, è il fratello dell’attuale assessore al Comune di Soriano Calabro, Maria Teresa Primerano, con delega ai lavori pubblici.

