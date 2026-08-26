Il Fun Sand Scented Blueberry è stato segnalato nel sistema europeo Safety Gate: le analisi hanno rilevato amianto fino al 5% del peso. L’Azienda sanitaria avvia le verifiche nel Vibonese e spiega come comportarsi in caso di possesso o rottura del prodotto

Amianto nella sabbia di un giocattolo per bambini. L’Asp di Vibo Valentia lancia l’allerta e invita i cittadini a non utilizzare il prodotto e, soprattutto, a non aprirlo o romperlo. Si tratta del “Fun Sand Scented Blueberry”, una sorta di sabbia “magica” per realizzare forme, finita nel sistema europeo Safety Gate perché risultata non conforme ai requisiti di sicurezza.

L’Azienda sanitaria provinciale ha avviato le verifiche di competenza sul territorio vibonese dopo la segnalazione registrata nel sistema europeo di allerta rapida per i prodotti non alimentari pericolosi. Il rischio è legato proprio al contenuto del giocattolo: in caso di rottura dell’involucro, infatti, la sabbia potrebbe disperdersi nell’ambiente. Le analisi hanno rilevato la presenza di amianto fino al 5% in peso, sostanza classificata come cancerogena.

La scheda Safety Gate allegata dall’Asp consente di identificare con precisione il prodotto: il nome è Fun Sand Scented Blueberry, la marca indicata nella documentazione europea è HTI, il modello 1376732.V25, il lotto 14WW4 e il codice a barre 5050837673248. Si presenta in un sacchetto di plastica stampato e contiene sabbia profumata. La segnalazione europea porta il numero SR/02290/26. Nell’intestazione dell’avviso dell’Asp viene invece riportato il riferimento al marchio Trendhaus.

Il prodotto, originario della Cina, è risultato non conforme alla normativa europea sulla sicurezza dei giocattoli. La documentazione Safety Gate riferisce che il richiamo dagli utenti finali e la cessazione delle vendite sono entrati in vigore il 20 luglio scorso. Il caso è stato notificato dalla Germania e provvedimenti sono stati adottati anche in Austria e Slovacchia.

Le indicazioni dell’Asp per chi possiede il giocattolo

L’invito dell’Azienda sanitaria è netto: il giocattolo non deve essere utilizzato né lasciato a disposizione dei bambini e non deve essere aperto o rotto. Chi dovesse averlo acquistato può consegnarlo all’Unità operativa complessa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Vibo Valentia, in via Dante Alighieri 67, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, possibilmente dopo averlo racchiuso in un sacchetto di plastica ben chiuso o nella confezione originale.

Particolare cautela è richiesta nel caso in cui l’involucro sia già danneggiato e la sabbia sia fuoriuscita. In questa circostanza l’Asp raccomanda di inumidire il materiale e racchiuderlo in un doppio sacchetto ben chiuso, evitando assolutamente di utilizzare scopa o aspirapolvere. Prima della consegna è opportuno contattare il servizio sanitario.

L’Asp invita inoltre i cittadini a segnalare l’eventuale presenza del prodotto nei negozi del territorio o sulle piattaforme online. Per informazioni e segnalazioni è disponibile il numero 349 8895048. Le comunicazioni dei cittadini potranno consentire ulteriori verifiche nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e di tutela della salute pubblica.