L’Amministrazione guidata dal sindaco De Nardo si stringe attorno alla famiglia di Filippo, vittima innocente di un agguato mafioso, e plaude a magistratura e forze dell’ordine per l’operazione di stamattina

Dopo il governatore Occhiuto e il sottosegretario Ferro, anche l’Amministrazione comunale di Soriano plaude a magistratura e carabinieri per l’importante passo in avanti fatto oggi per fare piena luce sull’omicidio del proprio concittadino Filippo Ceravolo. Sono infatti 5 gli indagati e 3 gli arresti eseguiti stamane nell’ambito di una più ampia operazione anti ‘ndrangheta, che ha visto gli investigatori puntare i riflettori sugli scontri tra cosche nelle Preserre.

L’Amministrazione sorianese, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, rivolge «un pensiero di rispettosa vicinanza al signor Martino Ceravolo e alla sua famiglia, che con esemplare dignità e perseveranza hanno affrontato un lungo e doloroso percorso, confidando nelle istituzioni dello Stato. Si esprime, altresì, un sentito e doveroso ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’elevato senso del dovere, la professionalità e la costante dedizione dimostrati, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo rilevante risultato».

«L’intera comunità di Soriano Calabro – prosegue la nota diffusa dall’Amministrazione –, unita nel ricordo e nel rispetto, accoglie questo esito con profondo senso civico, rinnovando la propria fiducia nei valori della legalità, della giustizia e delle istituzioni democratiche, e manifestando il proprio orgoglio per la fermezza con cui tali principi sono stati perseguiti».

Per il sindaco De Nardo, si tratta di «un momento di particolare rilevanza per l’intera comunità. Pur nella consapevolezza che nessuna decisione potrà colmare il dolore per la perdita subita, l’affermazione della verità e della giustizia costituisce un presidio imprescindibile dello Stato di diritto. Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, profonda gratitudine alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata. Alla famiglia Ceravolo rinnovo sentimenti di sincera vicinanza e rispetto».