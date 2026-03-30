Il rogo veloce e devastante ha ridotto il mezzo, una Bmw, a una carcassa annerita. Durante i rilievi sarebbero emerse tracce legate all’uso di una bottiglia con materiale combustibile. Gli inquirenti mantengono aperto ogni scenario mentre proseguono gli approfondimenti

A Vibo Marina un’auto è andata completamente distrutta in un incendio divampato nella notte. A prendere fuoco è stata una Bmw parcheggiata lungo una strada della frazione costiera, proprio sotto l’abitazione del proprietario. Le fiamme, sviluppatesi in pochi istanti, hanno devastato il veicolo fino a renderlo irrecuperabile, mentre sul posto sono subito scattati i soccorsi e gli accertamenti delle forze dell’ordine.

L’ipotesi dolosa al vaglio degli investigatori

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella più probabile riguarda l’origine dolosa, perché sul luogo dell’incendio sarebbero stati rinvenuti elementi riconducibili all’utilizzo di una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Si tratta comunque di elementi che dovranno essere verificati e approfonditi nell’ambito delle indagini appena avviate. Al momento, infatti, il quadro resta aperto e nessuna ricostruzione viene considerata definitiva, mentre i rilievi dovranno chiarire con precisione che cosa sia accaduto e se vi siano responsabilità precise dietro l’episodio.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Insieme ai pompieri sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia, impegnati fin da subito negli accertamenti.

Il proprietario della vettura è stato ascoltato dagli investigatori, mentre proseguono le verifiche utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.