La segnalazione arrivata in redazione riguarda in particolare Viale della Pace e il cimitero dove vengono documentati problemi di manutenzione e situazioni potenzialmente pericolose

Parcheggi irregolari che arrivano a occupare i marciapiedi e a ostacolare gli accessi alle abitazioni, sterpaglie e rifiuti lungo una strada comunale, fontanelle fuori uso, cumuli di immondizia e strutture ammalorate all’interno del cimitero. È un lungo elenco di criticità quello affidato alla redazione de Il Vibonese da un lettore, che ha accompagnato la propria segnalazione con una serie di fotografie scattate nell’ultimo mese.

Le immagini documentano diversi problemi riscontrati tra Viale della Pace, la strada di collegamento con località Madonnea e il cimitero comunale. Una denuncia che mette insieme questioni di decoro, manutenzione e, in alcuni casi, sicurezza.

Viale della Pace e i parcheggi sui marciapiedi

Il primo fronte riguarda la zona della Panoramica. Secondo quanto riferito nella lettera, lungo Viale della Pace la sosta irregolare sarebbe diventata una presenza abituale, con automobili lasciate anche davanti ad accessi privati e passi carrabili.

La segnalazione si sofferma in particolare su un furgone che verrebbe parcheggiato ripetutamente sopra il marciapiede. Una delle fotografie inviate in redazione mostra il mezzo occupare lo spazio destinato ai pedoni e parte della carreggiata.

Una situazione che, si legge nella missiva, costringe chi procede a piedi a spostarsi sulla strada. «Questo non è solo un atto di maleducazione – scrive il lettore – ma costituisce un serio pericolo per la sicurezza stradale e pedonale». Da qui la domanda sui controlli e sulla persistenza di comportamenti che, secondo quanto denunciato, si ripeterebbero quotidianamente.

Sterpaglie e rifiuti sulla strada verso Madonnea

La segnalazione prosegue sulla strada comunale che collega Viale della Pace alla località Madonnea. Anche in questo caso le fotografie allegate mostrano vegetazione cresciuta ai margini della carreggiata, sterpaglie e rifiuti.

Il problema, viene sottolineato nella lettera, non sarebbe soltanto legato al decoro. La presenza di erba e vegetazione secca viene indicata anche come possibile fattore di rischio durante i periodi più caldi, soprattutto sul fronte degli incendi.

Viene inoltre sollevato il tema dell’applicazione delle ordinanze sulla pulizia dei terreni, con un confronto con quanto avverrebbe nei comuni limitrofi. «A Vibo – è il giudizio particolarmente severo contenuto nella lettera – sembra regnare l’anarchia».

Le criticità segnalate nel cimitero

La parte più articolata della denuncia riguarda però il cimitero comunale di Vibo Valentia. Il materiale fotografico inviato alla redazione documenta varie situazioni che, secondo l’autore della segnalazione, mal si conciliano con il decoro e la sicurezza che dovrebbero caratterizzare il camposanto.

Tra le problematiche indicate figurano alcune fontanelle non funzionanti, con conseguenti difficoltà soprattutto per le persone anziane che hanno necessità di acqua per la cura delle tombe.

La lettera segnala inoltre la presenza di rifiuti in più punti. In alcune fotografie si vedono residui e materiale accatastato ai piedi dei cipressi. Si parla di «cumuli di immondizia a ridosso degli alberi» e di una situazione che, almeno nelle zone fotografate, restituisce un’immagine di scarsa manutenzione.

A destare maggiore preoccupazione sono tuttavia alcune condizioni strutturali. La segnalazione richiama l’attenzione su intonaco e calcinacci deteriorati in prossimità di alcune cappelle e sulla presenza di cavi elettrici sistemati lungo i vialetti. Situazioni per le quali vengono chieste verifiche e interventi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza dei visitatori.

Il quadro tracciato nella missiva è estremamente critico. «Entrare nel cimitero comunale dovrebbe essere un momento di raccoglimento e rispetto – si legge –. Invece, ci si trova di fronte a uno scenario di abbandono che ferisce profondamente la sensibilità di chi va a trovare i propri cari».

Da Viale della Pace al camposanto, dunque, la richiesta rivolta all’amministrazione è quella di intervenire sulle criticità segnalate e documentate. Una denuncia che parte dalle condizioni di alcuni luoghi della città e si traduce in un appello a garantire maggiore manutenzione, controlli e sicurezza, tanto negli spazi della vita quotidiana quanto in quelli destinati al ricordo dei defunti.