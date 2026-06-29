Bivona, enorme chiazza marrone dal Sant'Anna: ma era "solo" terra

Tre decreti regionali spostano in avanti le scadenze per interventi già finanziati: piazza Mercato a Pizzo, bike sharing a Vibo Valentia e lavori su strade e rete idrica a Francica. Ecco importi e lavori programmati
La denuncia del consigliere di opposizione che punta il dito contro l’Amministrazione e parla di «criticità gravissime» al San Bruno. La carenza idrica provocata da una perdita sulla condotta addutrice dell’Alaco
Il mega yacht Boardwalk da mezzo miliardo di euro di Tilman Ferititta è salpato facendo rotta verso la Sicilia e lasciandosi dietro una scia di polemiche, interrogativi e speranze sul futuro della cittadina costiera
Dal 1° luglio la stazione della Perla del Tirreno entra nel circuito nazionale del servizio dedicato alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. In Calabria salgono a 15 le stazioni abilitate all'assistenza
I lavori, per oltre un milione di euro, prevedono anche interventi di manutenzione straordinaria, ad esempio su pavimentazione e illuminazione. Il sindaco Romeo dopo il via libera della giunta: «Passo storico per la città»
La celebrazione coinvolgerà gli istituti penitenziari di Vibo, Catanzaro e Crotone. Prevista la presenza delle autorità del territorio, la funzione presieduta dal vescovo Attilio Nostro e la consegna del Premio Corigliano/Cinquegrana ai figli dei dipendenti distintisi nello studio
Nell’informativa dell’inchiesta Res Tauro della Dda di Reggio Calabria nuovi dettagli sul tentativo del clan di mettere le mani sul centro logistico mai entrato in funzione a Gioia Tauro. Il colosso americano nega pressioni mafiose e continua a pagare oltre un milione di euro l'anno per l'affitto del capannone
Tilman Fertitta ha fatto tappa nel Vibonese durante il tour per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana: «Sono rimasto colpito dalla città e dalla qualità dei lavoratori. Questo è un territorio su cui puntare»
Dopo la denuncia del presunto responsabile l'associazione chiede controlli rigorosi. Il presidente Rosati: «Ogni anno gatti, cani e fauna selvatica vengono colpiti deliberatamente, non sono semplici bravate. Domani potrebbe essere coinvolta una persona»
Il protocollo d’intesa sottoscritto alla presenza del questore Rodolfo Ruperti e del sottosegretario Wanda Ferro punta a garantire accoglienza per donne e bambini costretti a lasciare la propria abitazione in vista dell’inserimento nei centri specializzati
L’intervento nel centro cittadino. Alcuni feriti sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Nella stessa serata controllate due persone già colpite da foglio di via e cinque conducenti risultati con tasso alcolemico oltre i limiti
La Corte d'Appello di Catanzaro stoppa l'impugnazione della Procura per un vizio nelle modalità di deposito telematico. Confermate le assoluzioni, totali e parziali, di 35 imputati del troncone abbreviato del maxi processo
VIDEO | La striscia torbida comparsa questa mattina ha fatto temere un nuovo episodio legato alla depurazione, ma i controlli hanno ridimensionato il caso: materiale terroso finito in acqua durante i lavori idraulici. In poche ore il mare è tornato limpido
Svolta drammatica nel caso del delitto a Siano: il principale sospettato del pestaggio mortale di Antonio Pugliese è deceduto in cella. Dalle intercettazioni choc sul "trentennale" alla prova regina delle scarpe Armani incriminate: ecco chi era l’uomo che governava il reparto con la violenza
Il bilancio dell’attività dal gennaio 2025 al maggio 2026 nel Vibonese: oltre 1.600 interventi, sequestrati 141 milioni di crediti d’imposta inesistenti. E ancora: 72 denunce per reati tributari, 95 lavoratori in nero, frodi sulla spesa pubblica per 6,6 milioni e indagini su appalti, riciclaggio e criminalità organizzata
Il mega panfilo del diplomatico statunitense ha fatto ingresso questa mattina nello scalo vibonese. L’approdo alla Banchina Fiume segna una delle tappe del tour celebrativo per i 250 anni dell’Indipendenza americana. Scattate le misure di sicurezza
Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
Dopo anni trascorsi nell'ombra, il vertice dell'omonima cosca è stato catturato in un ristorante di Madrid. Un'operazione internazionale che ha ricostruito la rete di protezione e gli spostamenti tra l'Italia e la Spagna. “Don Mico” era irreperibile dal 2022