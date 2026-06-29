Social
Home page>Cronaca>Bivona, enorme chiazza m...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Bivona, enorme chiazza marrone dal Sant'Anna: ma era "solo" terra

29 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Messaggio sinistro

Il Comune di Vibo ancora nel mirino, proiettile ritrovato all’interno di un bagno

Un nuovo inquietante episodio tra le mura di Palazzo Luigi Razza s’inserisce nella lunga scia di intimidazioni contro esponenti dell’Amministrazione e dell’apparato burocratico
Stefano Mandarano
Il Comune di Vibo ancora nel mirino, proiettile ritrovato all’interno di un bagno\n
Fondi pubblici

Opere pubbliche nel Vibonese, la Regione concede più tempo a Pizzo, Vibo e Francica per salvare i fondi

Tre decreti regionali spostano in avanti le scadenze per interventi già finanziati: piazza Mercato a Pizzo, bike sharing a Vibo Valentia e lavori su strade e rete idrica a Francica. Ecco importi e lavori programmati
Enrico De Girolamo
Opere pubbliche nel Vibonese, la Regione concede più tempo a Pizzo, Vibo e Francica per salvare i fondi\n
Emergenza idrica

Serra senz’acqua, Tassone: «Manca anche in ospedale, stop a laboratorio analisi e dialisi». E chiede l’intervento della Prefettura

La denuncia del consigliere di opposizione che punta il dito contro l’Amministrazione e parla di «criticità gravissime» al San Bruno. La carenza idrica provocata da una perdita sulla condotta addutrice dell’Alaco
Redazione
Serra senz’acqua, Tassone:\u00A0«Manca anche in ospedale, stop a laboratorio analisi e dialisi». E chiede l’intervento della Prefettura\n
La decisione

Presunto falso cieco a Tropea, il Gup chiude il procedimento: non luogo a procedere per Francesco Zungri

Accolta la tesi della difesa: secondo il giudice non emergono elementi per sostenere l'accusa in giudizio. L'avvocato D'Agostino: «L'opinione pubblica lo aveva già condannato, serve prudenza»
Redazione
Presunto falso cieco a\u00A0Tropea, il Gup chiude il procedimento: non luogo a procedere per Francesco Zungri\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta

29 giugno 2026
Ore 07:41
L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta
Economia e Lavoro

Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil

26 giugno 2026
Ore 12:08
Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil
Sanità

Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria

26 giugno 2026
Ore 12:06
Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria
Società

Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri

25 giugno 2026
Ore 12:00
Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri
Sanità

Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria

26 giugno 2026
Ore 12:06
Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria
Società

Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri

25 giugno 2026
Ore 12:00
Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri
Cronaca

L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta

29 giugno 2026
Ore 07:41
L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta
Economia e Lavoro

Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil

26 giugno 2026
Ore 12:08
Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil
Sanità

Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria

26 giugno 2026
Ore 12:06
Due tumori sconfitti e la scelta di curarsi in Calabria
Società

Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri

25 giugno 2026
Ore 12:00
Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri
Cronaca

L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta

29 giugno 2026
Ore 07:41
L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta
Economia e Lavoro

Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil

26 giugno 2026
Ore 12:08
Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil
La riflessione

Vibo Marina, l’ambasciatore Usa se ne va: la sua visita non ha cambiato nulla ma ha gettato un sasso nello stagno

Il mega yacht Boardwalk da mezzo miliardo di euro di Tilman Ferititta è salpato facendo rotta verso la Sicilia e lasciandosi dietro una scia di polemiche, interrogativi e speranze sul futuro della cittadina costiera
Giuseppe Addesi
Vibo Marina, l’ambasciatore Usa se ne va: la sua visita non ha cambiato nulla ma ha gettato un sasso nello stagno\n
I saluti

Il Commissario capo Francesco Gorpia lascia Vibo Valentia: guiderà la Squadra mobile della Questura di Parma

Il saluto del Questore Rodolfo Ruperti alla presenza del Vicario Fabio Catalano e dei funzionari: «Professionalità e impegno in un territorio complesso»
Redazione
Il Commissario capo Francesco Gorpia lascia Vibo Valentia: guiderà la Squadra mobile della Questura di Parma\n
La decisione

Vibo, assolto dall’accusa di aver maltrattato la moglie provocandole un trauma facciale: caduta accidentale

L’accusa aveva chiesto 4 anni e 6 mesi di reclusione. A gennaio l’uomo di origine rumena aveva subito un divieto di soggiorno e di avvicinamento alla compagna
Alessia Truzzolillo
Vibo, assolto dall’accusa di aver maltrattato la moglie provocandole un trauma facciale: caduta accidentale\n
Piano estate

Vibo, scatta la pulizia straordinaria delle spiagge: sistemate passerelle e sedia job per le persone con disabilità

Interventi dalle prime ore del mattino nelle frazioni marine coordinati dall'assessorato all'Ambiente. Perfezionate anche le isole ecologiche e i “pesci mangiaplastica”
Cristina Iannuzzi
Vibo, scatta la pulizia straordinaria delle spiagge:\u00A0sistemate passerelle e sedia job per le persone con disabilità\n
Il servizio

Tropea entra nella rete della Sala Blu di Rfi: da domani assistenza gratuita ai viaggiatori con disabilità e difficoltà motorie

Dal 1° luglio la stazione della Perla del Tirreno entra nel circuito nazionale del servizio dedicato alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. In Calabria salgono a 15 le stazioni abilitate all'assistenza
Redazione
Tropea entra nella rete della Sala Blu di Rfi: da domani assistenza gratuita ai viaggiatori con disabilità e difficoltà motorie\n
Lavori in vista

Cimitero di Vibo, approvato il progetto per l’ampliamento: saranno creati altri 489 loculi, 176 ossari, 70 lotti per edicole funerarie private

I lavori, per oltre un milione di euro, prevedono anche interventi di manutenzione straordinaria, ad esempio su pavimentazione e illuminazione. Il sindaco Romeo dopo il via libera della giunta: «Passo storico per la città»
Redazione
Cimitero di Vibo, approvato il progetto per l’ampliamento: saranno creati altri\u00A0489\u00A0loculi, 176 ossari, 70 lotti per edicole funerarie private\n
In festa

San Basilide, Vibo celebra il patrono della Polizia Penitenziaria: riconoscimenti agli agenti e premi agli studenti meritevoli

La celebrazione coinvolgerà gli istituti penitenziari di Vibo, Catanzaro e Crotone. Prevista la presenza delle autorità del territorio, la funzione presieduta dal vescovo Attilio Nostro e la consegna del Premio Corigliano/Cinquegrana ai figli dei dipendenti distintisi nello studio
Redazione
San Basilide, Vibo\u00A0celebra il patrono della Polizia Penitenziaria: riconoscimenti agli agenti e premi agli studenti meritevoli\n
’Ndrangheta

Bezos questo sconosciuto, il boss Piromalli non sa cosa sia Amazon ma impone la propria legge: «Mi prendo ciò che è mio»

Nell’informativa dell’inchiesta Res Tauro della Dda di Reggio Calabria nuovi dettagli sul tentativo del clan di mettere le mani sul centro logistico mai entrato in funzione a Gioia Tauro. Il colosso americano nega pressioni mafiose e continua a pagare oltre un milione di euro l'anno per l'affitto del capannone
Pablo Petrasso
Bezos questo sconosciuto, il boss Piromalli non sa cosa sia Amazon ma impone la propria legge: «Mi prendo ciò che è mio»\n
La visita

L’ambasciatore Usa a Vibo Marina tra porto e Baker Hughes: «Bellissimo, qui grandi opportunità». E poi: «Quasi quasi apro un hotel»

Tilman Fertitta ha fatto tappa nel Vibonese durante il tour per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana: «Sono rimasto colpito dalla città e dalla qualità dei lavoratori. Questo è un territorio su cui puntare»
Redazione
L’ambasciatore Usa a Vibo Marina tra porto e Baker Hughes: «Bellissimo, qui grandi opportunità». E poi: «Quasi quasi apro un hotel»\n
L’istanza

Volatile ucciso su un balcone di Vibo, la protesta di Animal Protection: «Le armi ad aria compressa non sono giocattoli, servono regole più severe»

Dopo la denuncia del presunto responsabile l'associazione chiede controlli rigorosi. Il presidente Rosati: «Ogni anno gatti, cani e fauna selvatica vengono colpiti deliberatamente, non sono semplici bravate. Domani potrebbe essere coinvolta una persona»
Redazione
Volatile ucciso su un balcone di\u00A0Vibo, la protesta di Animal Protection: «Le armi ad aria compressa non sono giocattoli, servono regole più severe»\n
L’iniziativa

Vibo, nasce “La Stanza Sospesa”: ospitalità gratuita in albergo per le vittime di violenza domestica

Il protocollo d’intesa sottoscritto alla presenza del questore Rodolfo Ruperti e del sottosegretario Wanda Ferro punta a garantire accoglienza per donne e bambini costretti a lasciare la propria abitazione in vista dell’inserimento nei centri specializzati
Redazione
Vibo, nasce “La Stanza Sospesa”: ospitalità gratuita in albergo per le vittime di violenza domestica\n
Dall’Arma

Mala movida a Tropea, rissa a colpi di coltello nei pressi di una paninoteca: intervengono i carabinieri, tutte identificate le persone coinvolte

L’intervento nel centro cittadino. Alcuni feriti sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Nella stessa serata controllate due persone già colpite da foglio di via e cinque conducenti risultati con tasso alcolemico oltre i limiti
Redazione
Mala movida a Tropea, rissa a colpi di coltello nei pressi di una paninoteca: intervengono i carabinieri, tutte identificate le persone coinvolte\n
Colpo di scena

Processo Maestrale-Olimpo-Imperium, restano valide le assoluzioni del rito abbreviato: dichiarato inammissibile l'appello della Dda - NOMI

La Corte d'Appello di Catanzaro stoppa l'impugnazione della Procura per un vizio nelle modalità di deposito telematico. Confermate le assoluzioni, totali e parziali, di 35 imputati del troncone abbreviato del maxi processo
Redazione Cronaca
Processo Maestrale-Olimpo-Imperium, restano valide le assoluzioni del rito abbreviato: dichiarato\u00A0inammissibile l'appello della Dda\u00A0-\u00A0NOMI\n
Timori scongiurati

Bivona, enorme chiazza marrone in mare dalla foce del Sant’Anna ma era solo terra: allarme rientrato dopo le verifiche del Comune

VIDEO | La striscia torbida comparsa questa mattina ha fatto temere un nuovo episodio legato alla depurazione, ma i controlli hanno ridimensionato il caso: materiale terroso finito in acqua durante i lavori idraulici. In poche ore il mare è tornato limpido
E.D.G.
Bivona, enorme chiazza marrone in mare dalla foce del Sant’Anna ma era solo terra: allarme rientrato dopo le verifiche del Comune\n
Violenza dietro le sbarre

«Ce la mangiamo la galera»: mistero sulla morte di Cataldo De Luca, il “boss” accusato del delitto in carcere a Catanzaro

Svolta drammatica nel caso del delitto a Siano: il principale sospettato del pestaggio mortale di Antonio Pugliese è deceduto in cella. Dalle intercettazioni choc sul "trentennale" alla prova regina delle scarpe Armani incriminate: ecco chi era l’uomo che governava il reparto con la violenza
Pablo Petrasso
«Ce la mangiamo la galera»: mistero sulla morte di Cataldo De Luca, il “boss” accusato del delitto in carcere a Catanzaro\n
Fiamme gialle

Frodi fiscali, lavoro nero e fondi pubblici: il bilancio della Guardia di finanza di Vibo tra blitz e sequestri

Il bilancio dell’attività dal gennaio 2025 al maggio 2026 nel Vibonese: oltre 1.600 interventi, sequestrati 141 milioni di crediti d’imposta inesistenti. E ancora: 72 denunce per reati tributari, 95 lavoratori in nero, frodi sulla spesa pubblica per 6,6 milioni e indagini su appalti, riciclaggio e criminalità organizzata
Redazione
Frodi fiscali, lavoro nero e fondi pubblici: il bilancio della Guardia di finanza di Vibo tra blitz e sequestri\n
Ribalta internazionale

Il Boardwalk entra nel porto di Vibo Marina: arrivato lo yacht dell’ambasciatore Usa Fertitta - FOTO e VIDEO

Il mega panfilo del diplomatico statunitense ha fatto ingresso questa mattina nello scalo vibonese. L’approdo alla Banchina Fiume segna una delle tappe del tour celebrativo per i 250 anni dell’Indipendenza americana. Scattate le misure di sicurezza
Redazione
Il Boardwalk entra nel porto di Vibo Marina: arrivato lo yacht dell’ambasciatore Usa Fertitta -\u00A0FOTO e VIDEO\n
il fatto

Tragico incidente all’alba nel comune di Squillace: Samuele perde la vita a 20 anni 

Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
Redazione
Tragico incidente all’alba nel comune di Squillace: Samuele perde la vita\u00A0a 20 anni\u00A0\n
Ancora una tragedia

Scontro tra un’auto e un camion sulla Statale 106 a Pietrapaola: muore un giovane di Mirto Crosia, due feriti

Violento l’impatto tra la Fiat Multipla e il mezzo pesante avvenuto nella notte. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte
Matteo Lauria
Scontro tra un’auto e un camion\u00A0sulla Statale 106 a Pietrapaola: muore un giovane di Mirto Crosia, due feriti\n
Scacco matto

’Ndrangheta, il boss tradito dai viaggi della famiglia a Madrid: così è finita la latitanza di Domenico Paviglianiti

Dopo anni trascorsi nell'ombra, il vertice dell'omonima cosca è stato catturato in un ristorante di Madrid. Un'operazione internazionale che ha ricostruito la rete di protezione e gli spostamenti tra l'Italia e la Spagna. “Don Mico” era irreperibile dal 2022
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, il boss\u00A0tradito dai viaggi della famiglia a Madrid: così è finita la latitanza di Domenico Paviglianiti\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Incidente mortale

Cutro, muore a 18 anni schiantandosi contro un albero: guidava col foglio rosa. Due giovani feriti

2
Dalla Questura

Vibo, prende a fucilate gli uccelli sul balcone della vicina: denunciato un uomo, sequestrata una carabina ad aria compressa

3
Dall’Arma

Mala movida a Tropea, rissa a colpi di coltello nei pressi di una paninoteca: intervengono i carabinieri, tutte identificate le persone coinvolte

4
Scacco matto

’Ndrangheta, il boss tradito dai viaggi della famiglia a Madrid: così è finita la latitanza di Domenico Paviglianiti

5
Fondi pubblici

Opere stradali, dalla Regione quasi 3,4 milioni di euro a 23 Comuni vibonesi: l’elenco completo