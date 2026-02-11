A seguito dei pesanti danni causati dal ciclone Harry a fine gennaio, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha varato un provvedimento straordinario che sospende per sei mesi il pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti e blocca le procedure di distacco per morosità nei territori più colpiti dal maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura, in vigore dal 18 gennaio 2026, è stata disposta con la delibera 20/2026/R/COM dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta della Protezione Civile.

Nel Vibonese, diverse comunità risultano tra quelle inserite nell’elenco dei comuni calabresi interessati alla sospensione delle bollette: oltre all’indicazione territoriale generale, rientrano infatti nel provvedimento comuni come Brognaturo, Dinami, Fabrizia, Filadelfia, Filogaso, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, San Nicola da Crissa, Sorianello e Spadola tra i 164 comuni calabresi destinatari della misura.

La sospensione riguarda tutte le utenze domestiche e aziendali con fatture già emesse o da emettere a partire dal 18 gennaio, incluse quelle per attivazione, voltura o servizi di rifiuti, oltre alle procedure di distacco per morosità, anche maturate prima dell’evento. Per accedere all’agevolazione è necessario presentare una domanda al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026, utilizzando il modulo che ogni gestore è tenuto a rendere disponibile. Al termine del periodo di sospensione, gli importi sospesi dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi senza interessi.