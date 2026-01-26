Dopo il nostro articolo di ieri su un incidente avvenuto a Stefanaconi a causa di un cinghiale che è letteralmente piombato su un’auto in corsa, un lettore de Il Vibonese segnala anche la sua esperienza. Un episodio successo diversi giorni fa, ma con una dinamica molto simile a quello documentato a Stefanaconi. Anche in questo caso un grosso ungulato si è scontrato con un’auto in transito di notte, ma stavolta sulla costa, tra Briatico e località la Brace. E anche in questo caso le conseguenze potevano essere ben più gravi. Ad avere la peggio è stato il cinghiale che è morto a causa dell’impatto. Notevoli i danni subiti dall’auto: paraurti distrutto e parte frontale del mezzo da rifare.