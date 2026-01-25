L’animale è sbucato all’improvviso sulla strada saltando sul cofano di una macchina in transito. Notevoli i danni alla vettura ma nessuna conseguenza per il guidatore, un 30enne di Sant’Onofrio. L’ungulato invece è stramazzato senza vita sull’asfalto

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente che si è verificato ieri sera lungo la provinciale n. 15 che collega Stefanaconi e Vibo Valentia, dove un cinghiale di grosse dimensioni è letteralmente saltato su un'auto in transito. Secondo quanto testimoniato dal guidatore, L. V., 30enne di Sant'Onofrio, che viaggiava a bordo di una Dacia Duster in direzione del capoluogo, l'animale è sbucato all'improvviso piombando direttamente sul cofano della vettura dal costone sovrastante la strada.

Nessuna conseguenza, a parte il grande spavento, per il conducente dell'auto. Mezzo che, al contrario, ha riportato danni consistenti tanto da rendere indispensabile l'intervento del carro attrezzi. L'animale, gravemente ferito, è poi stramazzato al suolo senza vita sulla sede stradale all'altezza dell'incrocio con la mai aperta Tangenziale Est. Allertate dallo stesso guidatore le autorità competenti per la rimozione della carcassa che si auspica avvenga celermente per evitare ulteriori incidenti ai veicoli in transito. Richiesto anche l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si tratta solo dell'ultimo episodio di un fenomeno sempre più diffuso e problematico lungo tutte le vie di comunicazione della provincia vibonese e non solo.