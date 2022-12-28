Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Elena ha smesso di combattere per la vita. Non ce l’ha fatta la giovane madre di Acri, che due giorni fa, a seguito di un’emorragia cerebrale che ha fatto precipitare all’improvviso le sue condizioni, ha dato alla luce – all’ottavo mese di gravidanza – il suo bimbo che è sano e sta bene. Il decesso questa mattina all’ospedale Annunziata di Cosenza. Tutto il circondario ha organizzato nelle ultime ore veglie per la giovane, i cittadini si sono riuniti e hanno pregato fino alla fine per la giovane strappata via alla vita da un destino crudele. L’amministrazione comunale di Acri ha deciso di cancellare tutti gli eventi e le manifestazioni. «Sgomento e tristezza per la scomparsa della giovane Elena. A nome mio e dell’amministrazione giungano le più sentite condoglianze ai familiari», ha scritto su Facebook il sindaco Pino Capalbo. Anche il primo cittadino di Santa Sofia d’Epiro si è unito al coro del lutto: «Esprimo profondo cordoglio alla vicina comunità di Acri scossa questa mattina dalla perdita di una sua giovane concittadina – scrive il sindaco Daniele Sisca -. Alla famiglia di Elena giunga l’abbraccio della comunità sofiota». Elena una ragazza solare, piena di vita, appassionata di calcio e grande tifosa dell’Acri. Nell’agosto del 2021 aveva coronato il suo sogno d’amore con Francesco, dopo qualche mese la lieta notizia della gravidanza. Oggi la tragedia della sua prematura scomparsa.