È una denuncia forte e senza mezzi termini quella lanciata da Marco Pio Martino, sindaco di Capistrano, sulla grave emergenza viaria che interessa il territorio e l’intero comprensorio delle Serre vibonesi. Al centro delle critiche, la gestione della situazione da parte della Provincia di Vibo Valentia, accusata di non aver fornito soluzioni concrete.

«È una situazione davvero disperata, la Provincia di Vibo Valentia non ha trovato alcuna soluzione accollando a noi comuni le responsabilità della viabilità alternativa», ha dichiarato il sindaco.

«Questa non può essere menzionata come collaborazione, ma solo scarica barile. Un passaggio di intenti obbligato per rispetto dei passanti, pendolari e dei mezzi di soccorso che però non può finire in queste circostanze», continua il primo cittadino.

«Non lo permetteremo almeno per quanto ci riguarda come comunità. Uno sdegno che non ha alcuna soluzione plausibile all’orizzonte. Abbiamo proceduto nei giorni scorsi a diffidare l’ente tramite pec circa eventuali responsabilità di intervento in ritardo di mezzi di soccorso», ha dichiarato il sindaco che prosegue: «Per 4 metri di asfalto ceduto, un percorso alternativo che dura 25 minuti tra mulattiere e pericoli. Non è più possibile», prosegue.

Nel mirino anche la trasformazione forzata della viabilità locale e le ripercussioni sui servizi essenziali.

«Strade di campagna comunali trasformate in strade ad importante percorrenza. Ed in più mancanza di autobus per via dell’impercorribilità stradale. Questa situazione ci sottopone al fallimento ed alla sfiducia delle istituzione verso i cittadini. Comunità che vivono lo stesso dramma sparse lungo tutto il comprensorio serrese», ha aggiunto.

Il riferimento è a una crisi diffusa, aggravata — secondo Martino — da una giustificazione ritenuta insufficiente: «A monte la stessa giustificazione “mancano i soldi”. I soldi non cadono dal cielo, c’ è il bisogno di impegnarsi e andare a reperirli attraverso i preposti enti», ha dichiarato.

Infine, l’annuncio di possibili azioni drastiche se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi brevi: «Visto questo lassismo annunciato, noi non staremo a guardare. So di essere molto noto per il mio carattere ribelle e battagliero. La sicurezza prima di tutto. Se a piogge finite entro qualche settimana, i preposti uffici della provincia non si attiveranno per ripristinare quantomeno un senso unico alternato sulla sp 47 tratto Capistrano San Nicola da Crissa, provvederò ad interdire attraverso ordinanza il traffico lungo la strada Comunale Batia cerasa, costituendo una corposa protesta all’interno dei palazzi della provincia di Vibo Valentia invitando la popolazione a prendere parte. Una protesta dura e serrata. Non ci resta altro da fare data la circostanza prima di restare isolati e vedere insensibili la distruzione dei territori più di quanto stia accadendo», conclude il primo cittadino.