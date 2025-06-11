Carabinieri cacciatori di tesori: 479 monete antiche in oro, argento e bronzo consegnate al Museo Capialbi di Vibo - VIDEO

L’immediato trasferimento di un giudice a latere costringe la presidente Tiziana Macrì a rinviare l’udienza del processo che mira a far luce su un presunto giro di corruzione per ottenere falsi diplomi
Una giornata di profonda disperazione per Vibo e per l’intera Calabria. Il decesso confermato questa mattina dai vertici dell'Asp ma il protocollo clinico prevede che trascorra un preciso lasso di tempo dall’assenza di segnali dal cervello prima di certificare la morte
Dopo 28 anni di attività e l’annuncio della chiusura del suo negozio spopolato dalla Zona a traffico limitato, l'esercente torna all’attacco: «Oggi terminavano gli effetti dell'ordinanza straordinaria ma non è cambiato nulla»
In un piccolo vicolo del centro storico veniva smerciata cocaina e marijuana. Un’attività di cessione di stupefacenti definita dal gip sistematica, collaudata e con un circuito più ampio sul quale continuare ad indagare. Ecco tutte le accuse
Il procuratore di Napoli, a Reggio Calabria, critica apertamente le scelte del Governo, denuncia i rischi di processi più lenti e rilancia l’impegno nelle scuole e nelle piazze come forma di resistenza civile
Il collaboratore Emanuele Mancuso: «All’epoca non mi importava niente ma tutti quei carabinieri in giro mettevano in pericolo le numerose piantagioni di marijuana». La «maniacalità» di Ascone con le telecamere e il rapporto con le cosche di Limbadi
Da un anno Palazzo Santa Chiara ha i cancelli sbarrati e il patrimonio librario rischia di marcire. Parlano le volontarie che fino all'ultimo hanno lavorato gratuitamente: «Siamo rimaste sole a difendere questo luogo»
Due equipe al completo hanno operato per tre ore durante le quali il piccolo ha avuto tre arresti cardiaci. L’ostinazione dei primari Zappia e Oppedisano ha avuto la meglio su una situazione disperata. Polizia in Comune per acquisire la documentazione sull’area fitness dove si è verificato l’incidente
Le Fiamme gialle hanno incrociato i dati ufficiali con annunci e recensioni: su 60 attività extralberghiere controllate più della metà è risultata priva delle autorizzazioni di legge. Sanzioni per 40mila euro
La piccola è ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale Pugliese di Catanzaro, le sue condizioni sono in lento miglioramento. Il primo cittadino: «Dramma per la sua famiglia e anche per il giovane conducente dell'auto che l'ha colpita»