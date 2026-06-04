Sportelli attivi a giugno e luglio al Municipio e negli uffici della delegazione di Vibo Marina. L’assessore agli Affari generali Marco Talarico: «Vogliamo evitare disagi e sovraccarichi prima della scadenza ministeriale del 3 agosto»

Quattro giornate di apertura straordinaria dedicate esclusivamente al rilascio della Cie per accompagnare i cittadini verso la definitiva dismissione delle vecchie carte d’identità cartacee. È l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia, che ha programmato una serie di appuntamenti tra giugno e luglio con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa agli sportelli e facilitare il passaggio al nuovo documento elettronico.

La decisione arriva in vista di una scadenza ormai prossima. Come previsto dalle circolari ministeriali n. 76/2025 e n. 8/2026, infatti, tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data riportata sul documento.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è l’assessore agli Affari generali Marco Talarico, che invita i cittadini a non attendere gli ultimi giorni utili.

«Invitiamo tutti i cittadini a usufruire delle giornate straordinarie per procedere al rilascio della Cie, evitando disagi e sovraccarichi negli uffici nelle settimane precedenti la scadenza ministeriale», afferma l’assessore.

Secondo Talarico, l’obiettivo è quello di consentire a tutti di ottenere il nuovo documento senza lunghe attese: «Con queste aperture vogliamo mettere tutti quanti nelle condizioni migliori per ottenere un documento fondamentale senza inutili lungaggini allo sportello nell’imminenza della scadenza della validità delle vecchie carte d’identità».

Le date delle aperture straordinarie

Le aperture interesseranno sia la sede comunale del capoluogo sia quella della delegazione di Vibo Marina.

A Vibo Valentia, negli uffici del municipio con ingresso direttamente dal retro, sarà possibile richiedere la Cie nelle giornate di sabato 13 giugno e sabato 18 luglio, dalle 8 alle 14.

A Vibo Marina, invece, le aperture straordinarie sono state fissate per sabato 20 giugno e sabato 11 luglio, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14.

Documenti necessari e costi

Per ottenere la Carta d’identità elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello con una fototessera cartacea formato passaporto – non sono ammessi file digitali –, il codice fiscale o la tessera sanitaria e la precedente carta d’identità.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPa oppure presso le tabaccherie abilitate. Il costo previsto è di 22,29 euro per il rinnovo o il passaggio dalla carta cartacea alla Cie, mentre sale a 32,89 euro in caso di smarrimento o furto del documento, situazione per la quale sarà necessario allegare anche la relativa denuncia.