Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto condanne tra 2 anni e 2 mesi e 7 anni di reclusione nel processo con al centro una presunta tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni degli imprenditori Motterlini, titolari della G&G Costruzioni. Si tratta di uno dei filoni del maxi procedimento milanese sul caso Equalize, ossia l'agenzia investigativa con sede nel centro della metropoli e il cui gruppo avrebbe effettuato accessi abusivi nelle banche dati strategiche, spiando centinaia di persone, tra cui anche personaggi noti.

In particolare, davanti all'ottava sezione penale di Milano (presidente del collegio Maria Luisa Balzarotti), nel processo in cui non si contestano dossieraggi illegali ma quel caso di tentata estorsione aggravata, il pm ha chiesto una condanna a 7 anni per Nunziatino Romeo, sentito come pentito nel processo ’Ndrangheta stragista e parente del pentito di 'ndrangheta Saverio Morabito, e condanne a 5 anni per tutti gli altri imputati tra cui l'immobiliarista romano Lorenzo Sbraccia, l'avvocato di Vibo Valentia Umberto Buccarelli, Pasquale e Francesco Barbaro, Giuseppe Trimboli e Fulvio Cilisto.

Per Nunzio Samuele Calamucci, l'esperto informatico della rete di presunte spie che ruotavano attorno all'agenzia Equalize, il pm ha chiesto, invece, 2 anni e 2 mesi con le attenuanti generiche prevalenti per la sua collaborazione. Collaborazione che Calamucci ha fornito anche nella maxi inchiesta su Equalize, tanto che, difeso dall'avvocata Antonella Augimeri, ha chiesto di patteggiare con il consenso della Procura. Anche Sbraccia è tra gli imputati nel filone principale sul caso dei presunti report illeciti e accessi abusivi, con udienza preliminare che riprenderà a dicembre. Il processo all'ottava penale, invece, è stato aggiornato al 25 novembre e poi ancora al 2 e al 18 dicembre per gli interventi delle difese.