<p>Il disastrato <strong>teatrino della politica miletese</strong> si è già rimesso in funzione, nonostante la nuova gestione commissariale del Comune sia appena agli inizi e <strong>alla tornata elettorale,</strong> che dovrà sancire il successore del dimissionario ex sindaco Rosetta Mazzeo, <strong>manchino ancora nove lunghi mesi.</strong> Nell’ottica delle prossime elezioni, ad esprimere ora il suo parere è <strong>Fortunata Prestia, giovane leva di Forza Italia.</strong> Di rientro dalla <strong>sesta edizione della convention nazionale “Everest”,</strong> tre giorni a Giovinazzo alla presenza dei big del partito di Silvio Berlusconi, come <strong>Antonio Tajani, Mara Carfagna e Maurizio Gasparri</strong>, l’attuale <strong>responsabile comunale del Dipartimento diritti umani e libertà civili di Fi,</strong> annuncia a <em>Il Vibonese</em> le sue intenzioni di voler sposare “eventuali progetti validi e concreti” e di <strong>voler scendere direttamente in campo</strong> alle prossime elezioni, tra i ranghi di qualche lista. “Del resto – spiega la Prestia – la <strong>situazione</strong> che stiamo vivendo a<strong> Mileto</strong> è <strong>sconvolgente e allucinante.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28815"></div>\n\nOggi più che mai c’è bisogno di un radicale cambiamento, di ridare voce e autorevolezza ai partiti e di mettere in campo gente nuova e competente, in grado di amministrare nel migliore dei modi un <strong>Comune disastrato</strong> e in totale dissesto, nonostante le enormi potenzialità di cui è dotato. In passato – svela – <strong>ho declinato diversi inviti ad entrare nelle liste.</strong> A questo punto, però, non ho più intenzione di assistere passivamente al mesto declino del nostro territorio. Quindi, qualora ne sussisteranno le condizioni e saranno date certezze di buona amministrazione, <strong>darò il mio contributo alle prossime elezioni</strong> con l’obiettivo di far sì che tutto il potenziale inespresso emerga una volta per tutte. Occorre – conclude la Prestia – costruire il presente di questa città con pazienza e dedizione, lasciandoci alle spalle le difficoltà e le deplorevoli vicende degli ultimi anni, in modo da ridare ai cittadini la speranza di poter guardare con fiducia al futuro”. </p>\n\n \n\n<p> </p>