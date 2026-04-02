L’assessore rivendica il risultato dell’Ambito: «Costruiamo una struttura stabile per servizi più forti e vicini ai bisogni delle persone. È il frutto di un grande lavoro corale degli uffici»

Numeri, selezione e una prima scrematura netta: su 268 ammessi alla preselettiva del concorso per 9 assistenti sociali dell’Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo Valentia, si sono presentati in 101 e 32 hanno superato la prova.

La sessione si è svolta nella giornata odierna con prova preselettiva su supporto informatico, articolata in tre gruppi. A coordinare le operazioni la Commissione esaminatrice presieduta dal segretario generale Domenico Libero Scuglia, che ha garantito «una organizzazione ordinata e conforme alle disposizioni previste dal bando».

Tre gruppi, dunque, e una gestione scandita dai tempi tecnici della selezione. Il risultato è stato una prova che si è svolta «in un clima sereno e privo di criticità».

Ora per i 32 candidati che hanno superato la preselezione si apre la fase successiva: prova scritta e prova orale, come previsto dal bando. Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione concorsi.

A chiudere il quadro, le parole dell’assessore alle Politiche sociali Lorenza Scrugli, che legge l’esito della giornata come un passaggio politico e organizzativo più ampio: «Quella di oggi rappresenta una svolta epocale per il nostro Ambito territoriale. È il risultato di un percorso lungo, impegnativo e soprattutto condiviso da quasi tutti i Comuni che ne fanno parte».

Poi l’impostazione di prospettiva: «Stiamo costruendo una struttura stabile e qualificata che darà frutti non solo nell’immediato, ma soprattutto negli anni a venire, garantendo servizi sociali più forti, più organizzati e più vicini ai bisogni delle persone».

Infine il riconoscimento del lavoro amministrativo: «Questo traguardo è frutto di un lavoro corale, portato avanti con grande impegno sia dalla parte politica sia dagli uffici, rappresentati dalla dirigente Carla Montesanti: a loro il mio ringraziamento per la dedizione e la professionalità dimostrate. Questo è un esempio concreto di come la collaborazione istituzionale possa tradursi in un miglioramento reale per tutti i cittadini».