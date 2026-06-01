L’impatto è avvenuto in via Kennedy, nei pressi di un incrocio. Sul posto sono giunti i carabinieri per i primi rilievi e un’ambulanza del 118

Brutto incidente stradale a Mileto, in via Kennedy, sul trafficato tratto urbano della Statale 18. L'impatto è avvenuto a un incrocio tra una Fiat Bravo e uno scooter di grossa cilindrata. A bordo degli automezzi coinvolti due abitanti del luogo. Secondo una prima ricostruzione la moto percorreva il tratto di strada in direzione nord, quando per motivi ancora da chiarire ha impattato con l'automobile che proveniva da una delle vie laterali.

Nell'incidente ad avere la peggio è stato il centauro, sbattuto per terra con la propria moto. Sul posto a circoscrivere l'area e ad effettuare i primi rilievi del caso sono giunti i carabinieri della locale stazione. Celere anche l'intervento degli uomini del 118, i quali dopo un primo intervento sul luogo dell'incidente, nei confronti del motociclista hanno provveduto a trasportarlo all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per ulteriori accertamenti. Il ferito, pur essendo vigile, presentava vistose escoriazioni e uno stato di indolenzimento generale. Praticamente illeso l'uomo alla guida dell'automobile.