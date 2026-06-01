Nel corso dell’assemblea che si è riunita a Tropea è stato presentato anche il nuovo consiglio direttivo che affiancherà il presidente nel mandato appena avviato
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Tropea ha ospitato il confronto promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia sul rapporto tra turismo, sostenibilità e professione. Al centro del convegno, dal titolo "Turismo, sostenibilità e professione – Il commercialista come motore di sviluppo del territorio", il contributo che le competenze economiche possono offrire alla crescita del territorio, accanto a imprese, enti locali e operatori del settore.
L’iniziativa ha messo in relazione sviluppo sostenibile, programmazione economica e valorizzazione delle risorse locali, con una particolare attenzione al comparto turistico, considerato uno degli ambiti principali per l’economia vibonese. Nel corso degli interventi è stata richiamata l’esigenza di costruire modelli capaci di tenere insieme crescita, tutela dell’ambiente e identità dei luoghi, riconoscendo al commercialista un ruolo non solo tecnico, ma anche di accompagnamento nei processi di innovazione.
Il nuovo direttivo
Il convegno è stato anche l’occasione per presentare il nuovo consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia, eletto nelle scorse settimane. Alla presidenza è stato indicato Giuseppe Orecchio, già vicepresidente nel precedente mandato, chiamato ora a raccogliere il testimone della governance uscente e a proseguire il percorso associativo avviato.
Nel suo intervento, Orecchio ha sottolineato la funzione che la professione è chiamata ad assumere davanti alle trasformazioni dei mercati, alle sfide dell’innovazione e ai percorsi legati alla sostenibilità: «L’Unione continuerà a promuovere occasioni di formazione, confronto e crescita professionale, valorizzando il contributo dei giovani colleghi e rafforzando il dialogo con il mondo delle istituzioni, delle imprese e delle professioni».
La squadra e il passaggio di consegne
Insieme al presidente, compongono il nuovo direttivo il vicepresidente Gianluca Cannatelli, il segretario Domenico Evalto, il tesoriere Simona Guarino e i consiglieri Nicola Vinci, Simone Nesci e Antonino Ravenna. Il collegio dei probiviri sarà formato da Aurora Russo, Ivana Zappino e Vincenzo Raso.
Durante l’incontro è stato rivolto un ringraziamento al direttivo uscente, al quale è stato riconosciuto l’impegno nel promuovere attività formative, momenti di confronto professionale e iniziative orientate a rafforzare la presenza dell’Unione sul territorio.
Turismo e professioni economiche
La partecipazione di professionisti, rappresentanti istituzionali e operatori economici ha confermato l’interesse verso temi che intrecciano sviluppo locale, sostenibilità e nuove responsabilità delle professioni economiche. Tropea, con la sua centralità nel sistema turistico calabrese, ha fatto da cornice a un confronto sulle prospettive future del settore e sulle opportunità di crescita per il territorio vibonese.