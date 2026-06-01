Nel corso dell’assemblea che si è riunita a Tropea è stato presentato anche il nuovo consiglio direttivo che affiancherà il presidente nel mandato appena avviato

Tropea ha ospitato il confronto promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia sul rapporto tra turismo, sostenibilità e professione. Al centro del convegno, dal titolo "Turismo, sostenibilità e professione – Il commercialista come motore di sviluppo del territorio", il contributo che le competenze economiche possono offrire alla crescita del territorio, accanto a imprese, enti locali e operatori del settore.

L’iniziativa ha messo in relazione sviluppo sostenibile, programmazione economica e valorizzazione delle risorse locali, con una particolare attenzione al comparto turistico, considerato uno degli ambiti principali per l’economia vibonese. Nel corso degli interventi è stata richiamata l’esigenza di costruire modelli capaci di tenere insieme crescita, tutela dell’ambiente e identità dei luoghi, riconoscendo al commercialista un ruolo non solo tecnico, ma anche di accompagnamento nei processi di innovazione.

Il nuovo direttivo

Il convegno è stato anche l’occasione per presentare il nuovo consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo Valentia, eletto nelle scorse settimane. Alla presidenza è stato indicato Giuseppe Orecchio, già vicepresidente nel precedente mandato, chiamato ora a raccogliere il testimone della governance uscente e a proseguire il percorso associativo avviato.

Nel suo intervento, Orecchio ha sottolineato la funzione che la professione è chiamata ad assumere davanti alle trasformazioni dei mercati, alle sfide dell’innovazione e ai percorsi legati alla sostenibilità: «L’Unione continuerà a promuovere occasioni di formazione, confronto e crescita professionale, valorizzando il contributo dei giovani colleghi e rafforzando il dialogo con il mondo delle istituzioni, delle imprese e delle professioni».

La squadra e il passaggio di consegne

Insieme al presidente, compongono il nuovo direttivo il vicepresidente Gianluca Cannatelli, il segretario Domenico Evalto, il tesoriere Simona Guarino e i consiglieri Nicola Vinci, Simone Nesci e Antonino Ravenna. Il collegio dei probiviri sarà formato da Aurora Russo, Ivana Zappino e Vincenzo Raso.

Durante l’incontro è stato rivolto un ringraziamento al direttivo uscente, al quale è stato riconosciuto l’impegno nel promuovere attività formative, momenti di confronto professionale e iniziative orientate a rafforzare la presenza dell’Unione sul territorio.

Turismo e professioni economiche

La partecipazione di professionisti, rappresentanti istituzionali e operatori economici ha confermato l’interesse verso temi che intrecciano sviluppo locale, sostenibilità e nuove responsabilità delle professioni economiche. Tropea, con la sua centralità nel sistema turistico calabrese, ha fatto da cornice a un confronto sulle prospettive future del settore e sulle opportunità di crescita per il territorio vibonese.