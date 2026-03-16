I carabinieri hanno accertato numerosi casi di irregolarità e hanno deferito quattro persone alla Procura di Vibo. Rinvenute anche munizioni da guerra

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, con particolare attenzione al settore delle armi. Nell’ambito delle verifiche, i militari hanno accertato diversi casi di irregolarità e hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia quattro persone.

In particolare, a Nardodipace i carabinieri della locale Stazione hanno deferito una persona che, all’esito di un controllo sulla detenzione di armi effettuato nella sua abitazione, è stata trovata in possesso di cartucce a palla calibro 12 mai denunciate. Nella circostanza, oltre al sequestro delle stesse, hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi, consistenti in un fucile calibro 12, un fucile calibro 16 e 172 cartucce, nonché al ritiro del relativo titolo di polizia (porto d’armi).

A Gerocarne, i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno proceduto al ritiro cautelativo di un fucile calibro 12, poiché, all’esito degli accertamenti svolti nell’ambito della procedura di rinnovo del titolo di polizia, è emersa la necessità di approfondimenti ulteriori.

A Ricadi, i carabinieri della Stazione di Spilinga hanno deferito una persona che, all’esito di un controllo eseguito presso la propria abitazione, è stata trovata in possesso di munizioni da guerra. Le munizioni sono state sottoposte a sequestro e sono stati ritirati un fucile calibro 16, una carabina calibro 22 e una pistola calibro 9.

A Limbadi, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito una donna che, a seguito del decesso del marito, legittimo detentore di alcune armi, non ha provveduto a effettuare la prescritta denuncia di detenzione delle stesse a proprio nome. Nel corso degli accertamenti i militari hanno proceduto al sequestro di un fucile calibro 12, rinvenuto nell’abitazione.

A Maierato, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito una persona per omessa custodia di armi e munizioni. Nella circostanza hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi legalmente detenute, consistenti in un fucile calibro 12 e una pistola calibro 22.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e, per gli indagati, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza irrevocabile di condanna.