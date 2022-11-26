Proseguono i servizi della Polizia per contrastare la criminalità diffusa e il traffico delle sostanze stupefacenti

Proseguono i controlli della Polizia di Stato, secondo una intensificazione dei servizi disposta dal questore di Vibo Valentia per contrastare la criminalità diffusa e il traffico delle sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato controlli a tappeto per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, rinvenendo e sequestrando oltre un etto di marijuana, nei comuni di Vibo e di Pizzo Calabro, denunciando alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia tre persone per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre una altre due venivano segnalate alla locale Prefettura per la detenzione per uso personale della marijuana. Inoltre, un dispositivo composito della Questura di Vibo Valentia, coordinato dalla locale Squadra Mobile unitamente a personale delle Volanti dell’Upgsp e del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato serrati controlli agli avventori di locali nel centro cittadino, identificando oltre 200 persone, controllando 60 veicoli oltre a effettuare controlli avventori presso 4 esercizi pubblici, denunciando un soggetto poiché portava ingiustificatamente oggetti atti ad offendere in auto.

