Nel fine settimana con il coordinamento della Questura impiegati anche carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Controllati 204 veicoli e sei esercizi commerciali. Uno straniero segnalato per la violazione dell’obbligo di dimora, mentre nel capoluogo provinciale una persona è stata denunciata per avere violato il Foglio di via

Circa 387 persone identificate, 204 veicoli controllati, venti verifiche mediante etilometro e sei controlli amministrativi negli esercizi commerciali. È il bilancio dei servizi straordinari interforze effettuati nel fine settimana appena trascorso nel centro di Vibo Valentia e a Tropea, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e l’ordine pubblico nelle zone maggiormente frequentate durante la stagione turistica.

Le attività sono state intensificate dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, sulla base di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono stati predisposti allo scopo di contrastare le varie forme di illegalità nelle aree più sensibili del territorio, anche in considerazione dell’aumento del flusso turistico registrato nella provincia.

L’obiettivo - viene spiegato nel comunicato della Questura - è quello di contrastare «tutte quelle condotte di abuso di sostanze alcoliche, somministrazione delle stesse ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, condotte violente ed ogni altra forma diffusa di illegalità».

Il dispositivo interforze e i controlli

Nel dispositivo sono stati impiegati uomini e mezzi della Polizia di Stato, attraverso le diverse articolazioni della Questura, il Reparto prevenzione crimine, la Sezione di Polizia stradale di Vibo Valentia, il Posto fisso di Polizia di Tropea e le unità cinofile.

Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con il contributo della Polizia locale.

Come accennato, nel corso delle attività sono state complessivamente identificate circa 387 persone, sessanta delle quali penalmente censite, e controllati 204 veicoli. Sono state inoltre eseguite alcune perquisizioni personali e veicolari ed elevate contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.

Gli operatori hanno sottoposto venti persone a controlli mediante etilometro ed effettuato sei verifiche amministrative in pubblici esercizi commerciali.

Le verifiche effettuate a Tropea

Durante i servizi svolti a Tropea è stato identificato uno straniero che sarà segnalato alla competente autorità giudiziaria. Al termine del controllo, infatti, sarebbe stata riscontrata la violazione della misura dell’obbligo di dimora nella propria abitazione, prevista per una determinata fascia oraria.

Il personale del Posto fisso di Polizia di Tropea ha inoltre segnalato all’autorità amministrativa un soggetto per la violazione dell’articolo 75 del decreto del presidente della Repubblica 309 del 1990, dopo che lo stesso è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

La denuncia a Vibo Valentia

Nel territorio comunale di Vibo Valentia, il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura ha denunciato all’autorità giudiziaria un soggetto per la violazione delle prescrizioni contenute in un Foglio di via obbligatorio.

Il provvedimento gli vietava l’accesso nel Comune di Vibo Valentia per un periodo di quattro anni.