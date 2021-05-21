Decisione del gip del Tribunale di Vibo Valentia. L’inchiesta mira a far luce sulla compravendita di titoli e master

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Jgor Licata, 48 anni, di Stefanaconi, coinvolto nell’inchiesta “Diacono” che mira a far luce sulla corruzione attorno all’Accademia Fidia. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, ha infatti accolto un’istanza presentata dagli avvocati Raffaele Masciari e Giovanni Marafioti ed ha concesso a Jgor Licata gli arresti domiciliari in un’abitazione di Serra San Bruno. Restano, secondo il gip, i gravi indizi di colpevolezza ma le esigenze cautelari sono state ritenute attenuate in particolare in riferimento al pericolo di inquinamento probatorio. Anche il pm si era espresso favorevolmente in ordine alla concessione degli arresti domiciliari. Jgor Licata non potrà comunicare con alcun mezzo (telefonico o telematico) con persone diverse da quelle che con lui coabitano. [Continua in basso]

Capi e promotori dell’associazione vengono indicati dall’accusa in Michele Licata e Davide Licata, padre e figlio, entrambi di Stefanaconi. Michele Licata, inoltre, nella qualità di preside dell’Accademia Fidia, avrebbe avuto pure il compito di sottoscrivere le false attestazioni di frequentazione di corsi e master. Organizzatore dell’associazione anche Dimitri Licata, che avrebbe avuto il compito di coordinare gli altri sodali per poi divenire il promotore del sodalizio dopo l’arresto del fratello Davide Licata nel luglio scorso a seguito del rinvenimento di un vero e proprio arsenale di armi nella sua abitazione.

Organizzatori dell’associazione anche Jgor Licata (altro fratello di Davide), Michela Licata (che avrebbe gestito i proventi illeciti e approntato la falsa documentazione funzionale alla loro conservazione) e Carmine Caratozzolo, di San Ferdinando, quest’ultimo divenuto pure lui fra i promotori – secondo l’accusa – dopo l’arresto di Davide Licata.

